Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм.
The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+
(кинокомикс)
Худшие из худших злодеев с суперспособностями содержаться в специальной тюрьме. Им дают шанс, улучшить свои условия, если они помогут стране. «Отряд самоубийц» должен уничтожить тюрьму и лабораторию нацистской эпохи под названием Йотунхайм, где содержались политические заключенные и проводились эксперименты. В главных ролях: Идрис Эльба, Марго Робби, Юэль Киннаман, Майкл Рукер и многие другие.
Супернова / Supernova (2020) 16+
(драма)
История отношений взрослой гей-пары. Один из них начинает терять память и они путешествуют по Великобритании, чтобы вспомнить места, в которых бывали раньше, встретиться там со своими знакомыми и, главное, провести как можно больше времени вместе. В главных ролях Колин Фёрт и Стэнли Туччи.
Демоник / Demonic (2021) 18+
(ужасы)
В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей.
Лучшие годы / Gli anni più belli (2020) 16+
(драма)
Итальянская лента о трёх друзьях и двух девушках рассказанная в течение сорока лет, с 1980 года до наших дней. Паоло получает степень в области литературы и начинает преподавать. Джулио становится успешным адвокатом и меняет свои идеалистические взгляда на богатство и славу. Риккардо меняет профессии в поисках себя — от актёра до журналиста. Джемма уезжает в Неаполь, чтобы в итоге вернуться обратно в Рим к Паоло. Но вскоре Джемма начинает роман с Джулио…
Рок Дог 2 / Rock Dog 2 (2021) 0+
(мультфильм)
Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из
Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе
Виво / Vivo (2021) 6 августа Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для его возлюбленной Марты. Беккет / Beckett
Топ-6 фильмов 2007-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2007-го года. Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007) Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 30 июля)
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Sony Pictures выпустила еще один трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Изначально ленту планировали выпустить в прошлом году. Однако из-за пандемии ее
Премьера нового сезона сериала «Декстер» состоится 7 ноября
Майкл Си Холл, исполнитель роли «справедливого маньяка» Декстера Моргана в одноименном сериале Dexter («Декстер»), объявил дату премьеры нового сезона — 7 ноября 2021 года.
Топ-6 фильмов 2006-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы 2006-го года. Престиж / The Prestige (2006) Интригующая и завораживающая история двух фокусников-иллюзионистов, которые на рубеже XIX и XX веков