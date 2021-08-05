Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)

Итальянская лента о трёх друзьях и двух девушках рассказанная в течение сорока лет, с 1980 года до наших дней. Паоло получает степень в области литературы и начинает преподавать. Джулио становится успешным адвокатом и меняет свои идеалистические взгляда на богатство и славу. Риккардо меняет профессии в поисках себя — от актёра до журналиста. Джемма уезжает в Неаполь, чтобы в итоге вернуться обратно в Рим к Паоло. Но вскоре Джемма начинает роман с Джулио…