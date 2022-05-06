Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 06 мая) – очередная глава вселенной Marvel, на этот раз о Докторе Стрэндже, фантастическая драма с Кирой Найтли и украинский боевик о войне

Доктор Стрэндж продолжает исследования по Камню Времени. Но старый друг, который стал врагом, кладет конец этим планам и заставляет Стрэнджа выпустить неописуемое зло. В главных ролях Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.