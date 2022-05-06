Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 06 мая) – очередная глава вселенной Marvel, на этот раз о Докторе Стрэндже, фантастическая драма с Кирой Найтли и украинский боевик о войне

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (2022) 13+
(фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
Доктор Стрэндж продолжает исследования по Камню Времени. Но старый друг, который стал врагом, кладет конец этим планам и заставляет Стрэнджа выпустить неописуемое зло. В главных ролях Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.
Тихая ночь (2020) 13+
(драма, фантастика)
Большая семья собирает друзей в английском загородном поместье, чтобы весело отпраздновать Рождество. Идеально всё, за исключением одного: все умрут… В главной роли Кира Найтли.
Белый ворон (2021) 16+
(боевик, драма)
Во время войны на Донбассе, украинский снайпер-доброволец хочет отомстить за смерть своего друга. Для этого он должен найти и ликвидировать российского снайпера-профессионала.