Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 06 мая) – очередная глава вселенной Marvel, на этот раз о Докторе Стрэндже, фантастическая драма с Кирой Найтли и украинский боевик о войне

Автор Гинтарас Зукас

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (2022) 13+

(фантастика, фэнтези, боевик, приключения)

Доктор Стрэндж продолжает исследования по Камню Времени. Но старый друг, который стал врагом, кладет конец этим планам и заставляет Стрэнджа выпустить неописуемое зло. В главных ролях Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

Тихая ночь (2020) 13+

(драма, фантастика)

Большая семья собирает друзей в английском загородном поместье, чтобы весело отпраздновать Рождество. Идеально всё, за исключением одного: все умрут… В главной роли Кира Найтли.

Белый ворон (2021) 16+

(боевик, драма)

Во время войны на Донбассе, украинский снайпер-доброволец хочет отомстить за смерть своего друга. Для этого он должен найти и ликвидировать российского снайпера-профессионала.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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