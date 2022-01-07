Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 07 января) – семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия

Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга, а также уставший от работы врач-физиотерапевт Андрей с женой-провизором Ириной решают разнообразить свою сексуальную жизнь. К удивлению для себя и своих половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков и другие