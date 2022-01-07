Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 07 января) – семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия

На этой неделе выходят четыре премьеры: семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия.
Свингеры (2021) 16+
(комедия)
Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга, а также уставший от работы врач-физиотерапевт Андрей с женой-провизором Ириной решают разнообразить свою сексуальную жизнь. К удивлению для себя и своих половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков и другие
Звёздный разум (2021)
(фантастика, приключения)
В недалеком будущем вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Однако там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы.
Большой красный пёс Клиффорд / Clifford the Big Red Dog (2021) 0+
(семейный, приключения)
Школьница Эмили получает в подарок щенка с красной шерстью, а на следующий день он превращается в огромного трёхметрового пса! Теперь Эмили и ее веселого дядю Кейси ждут невероятные приключения.
Любовники (2020) 16+
(драма, триллер)
Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.