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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 07 января) – семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 07 января) &#8211; семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия

На этой неделе выходят четыре премьеры: семейная комедия о большой красной собаке, фантастический фильм, французская мелодрама и российская комедия.

Свингеры (2021) 16+

(комедия)

Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга, а также уставший от работы врач-физиотерапевт Андрей с женой-провизором Ириной решают разнообразить свою сексуальную жизнь. К удивлению для себя и своих половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков и другие

Звёздный разум (2021)

(фантастика, приключения)

В недалеком будущем вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Однако там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы.

Большой красный пёс Клиффорд / Clifford the Big Red Dog (2021) 0+

(семейный, приключения)

Школьница Эмили получает в подарок щенка с красной шерстью, а на следующий день он превращается в огромного трёхметрового пса! Теперь Эмили и ее веселого дядю Кейси ждут невероятные приключения.

Любовники (2020) 16+

(драма, триллер)

Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.
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