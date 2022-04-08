Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 апреля) – приключенческое кино с Сандрой Баллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом и две литовские премьеры: семейная драма и криминальный триллер

Автор Гинтарас Зукас

Затерянный город (2022) 13+

(боевик, приключения, комедия, мелодрама)

Лоретта пишет популярные любовно-приключенческие романы. Во время турне-презентации нового бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги. В главных ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф и Брэд Питт

Сердце бабочки (2021) 0+

(драма, семейный)

Это история нелюдимого мальчика Йозапа. Он живёт в старинной усадьбе вместе с мамой и собирает отель для насекомых. Однажды в город приезжает Ругиле, и их дружба – меняет жизнь.

Пилигримы (2021) 13+

(криминал, драма)

Паулюс и Индре приезжают в небольшой городок, чтобы попытаться выяснить обстоятельства совершенного четыре года назад убийства близкого им человека. 

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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