Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 апреля) – приключенческое кино с Сандрой Баллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом и две литовские премьеры: семейная драма и криминальный триллер

Затерянный город (2022) 13+
(боевик, приключения, комедия, мелодрама)
Лоретта пишет популярные любовно-приключенческие романы. Во время турне-презентации нового бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги. В главных ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф и Брэд Питт
Сердце бабочки (2021) 0+
(драма, семейный)
Это история нелюдимого мальчика Йозапа. Он живёт в старинной усадьбе вместе с мамой и собирает отель для насекомых. Однажды в город приезжает Ругиле, и их дружба – меняет жизнь.
Пилигримы (2021) 13+
(криминал, драма)
Паулюс и Индре приезжают в небольшой городок, чтобы попытаться выяснить обстоятельства совершенного четыре года назад убийства близкого им человека.