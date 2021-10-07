На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара.
Семейка Аддамс: Горящий тур / The Addams Family 2 (2021) 0+
(мультфильм)
В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход: он загружает семью в походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Жутко веселый мультфильм для всей семьи.
Оборотни внутри / Werewolves Within (2020)
(комедийный ужастик)
В маленьком городке Биверфилд начинается снежная буря. Его жители пережидают непогоду в местной гостинице. Новоприбывший лесничий Финн и почтовая служащая Сесилия должны раскрыть правду о таинственном существе, которое начало терроризировать общину.
Параллельные матери / Madres paralelas (2021) 13+
(драма)
Новый фильм Педро Альмодовара. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда. В главных ролях Пенелопа Крус и Росси де Пальма.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара. Семейка Аддамс: Горящий тур / The
Топ-6 фильмов 2016-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик)
Топ-6 фильмов 2015-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года. Марсианин / The Martian (2015) Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы