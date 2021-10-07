Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)

В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход: он загружает семью в походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Жутко веселый мультфильм для всей семьи.