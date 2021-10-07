Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара.

Семейка Аддамс: Горящий тур / The Addams Family 2 (2021) 0+

(мультфильм)

В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход: он загружает семью в походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Жутко веселый мультфильм для всей семьи.

Оборотни внутри / Werewolves Within (2020)

(комедийный ужастик)

В маленьком городке Биверфилд начинается снежная буря. Его жители пережидают непогоду в местной гостинице. Новоприбывший лесничий Финн и почтовая служащая Сесилия должны раскрыть правду о таинственном существе, которое начало терроризировать общину.

Параллельные матери / Madres paralelas (2021) 13+

(драма)

Новый фильм Педро Альмодовара. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда. В главных ролях Пенелопа Крус и Росси де Пальма.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)

Гинтарас Зукас 2021-10-07

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара. Семейка Аддамс: Горящий тур / The

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2016-го года

Гинтарас Зукас 2021-10-04

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)

Гинтарас Зукас 2021-09-29

На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик)

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2015-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-27

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года. Марсианин / The Martian (2015) Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы

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