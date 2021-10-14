Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. французская драма победившая на Каннском фестивале, рыцарский детектив от Ридли Скотта и вторая часть похождений Венома.

Титан / Titane (2021) 18+

(драма)

Победитель Каннского фестиваля этого года. История серийной убийцы. В детстве она попала в аварию и получила травму головы. Главной героине вставили титановую пластину и с возрастом она замечает сексуальную страсть к автомобилям.

Веном 2 / Venom: Let There Be Carnage (2021) 13+

(комикс)

Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.

Последняя дуэль / The Last Duel (2021)

(историческая драма)

Ридли Скотт представляет историю нормандского рыцаря Жана де Карружа, который по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения. В главных ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
Новости Что посмотреть Шоубиз

В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Эвелина Никанорова 2020-12-28

На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-09

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
Новости Что посмотреть

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Эвелина Никанорова 2021-01-04

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% картин. А в 2018-м и вовсе доля составила 4%.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
Что посмотреть

Вышел первый трейлер мультсериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎

Эвелина Никанорова 2021-06-22

На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎. В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот

Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
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