Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. французская драма победившая на Каннском фестивале, рыцарский детектив от Ридли Скотта и вторая часть похождений Венома.
Титан / Titane (2021) 18+
(драма)
Победитель Каннского фестиваля этого года. История серийной убийцы. В детстве она попала в аварию и получила травму головы. Главной героине вставили титановую пластину и с возрастом она замечает сексуальную страсть к автомобилям.
Веном 2 / Venom: Let There Be Carnage (2021) 13+
(комикс)
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.
Последняя дуэль / The Last Duel (2021)
(историческая драма)
Ридли Скотт представляет историю нормандского рыцаря Жана де Карружа, который по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения. В главных ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек.
В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»
На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая
Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов
Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% картин. А в 2018-м и вовсе доля составила 4%.
Вышел первый трейлер мультсериала «Том и Джерри в Нью-Йорке»
На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала «Том и Джерри в Нью-Йорке». В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.