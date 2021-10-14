Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)

Ридли Скотт представляет историю нормандского рыцаря Жана де Карружа, который по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения. В главных ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек.