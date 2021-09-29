Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде.

Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+

(шпионский боевик)

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек.

Лунные приключения / Moonbound (2021) 0+

(мультфильм)

Брат с сестрой отправляются в невероятное путешествие. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Немецкий мультфильм для семейного просмотра.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)

Гинтарас Зукас 2021-09-29

На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик)

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2015-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-27

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года. Марсианин / The Martian (2015) Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
Что посмотреть

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Гинтарас Зукас 2021-09-20

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года. Интерстеллар / Interstellar (2014) Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том,

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