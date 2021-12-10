Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)

На этой неделе выходят четыре премьеры: мюзикл от Стивена Спилберга, российский героический фильм о войне, мультфильм о путешествии и японская драма.
Вестсайдская история / West Side Story (2021)
(мюзикл, мелодрама)
Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок. Музыкальная история о Ромео и Джульетте от Стивена Спилберга.
Летчик (2021) 13+
(драма, военный)
Летчик Николай Комлев успешно уничтожает немецкую танковую колонну. Но его самолет подбит и теперь раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод. В главной роли Пётр Фёдоров.
Вокруг света за 80 дней / Around the World in 80 Days (2021) 0+
(мультфильм, приключения)
Двум совершенно непохожим друзьям предстоит проехать вокруг света за 80 дней, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.
Сядь за руль моей машины / Drive My Car (2021)
(драма)
Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Там ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки. Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке, а Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.