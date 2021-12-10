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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)
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На этой неделе выходят четыре премьеры: мюзикл от Стивена Спилберга, российский героический фильм о войне, мультфильм о путешествии и японская драма.

Вестсайдская история / West Side Story (2021)

(мюзикл, мелодрама)

Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок. Музыкальная история о Ромео и Джульетте от Стивена Спилберга.

Летчик (2021) 13+

(драма, военный)

Летчик Николай Комлев успешно уничтожает немецкую танковую колонну. Но его самолет подбит и теперь раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод. В главной роли Пётр Фёдоров.

Вокруг света за 80 дней / Around the World in 80 Days (2021) 0+

(мультфильм, приключения)

Двум совершенно непохожим друзьям предстоит проехать вокруг света за 80 дней, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Сядь за руль моей машины / Drive My Car (2021)

(драма)

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Там ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки. Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке, а Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.
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