Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Там ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки. Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке, а Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.