Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)

Дане с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Это оказывается не так-то просто. В комедии снимаются: Любовь Аксёнова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Мария Ивакова и другие.