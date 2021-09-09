На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая драма об отношениях и мультфильм для малышей.
Нефутбол (2021) 7+
(спортивная комедия)
Дане с детства твердили, что футбол — не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Это оказывается не так-то просто. В комедии снимаются: Любовь Аксёнова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Мария Ивакова и другие.
Узники Страны призраков / Prisoners of the Ghostland (2021) 16+
(боевик, фантастика)
В мире будущего герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора. Пути к отступлению нет: на него надет начиненный взрывчаткой костюм. Он еще не знает, что от успеха его миссии зависит судьба человечества. В главной роли – Николас Кейдж.
После: Глава 3 / After We Fell (2021) 16+
(драма, романтика)
Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность. Третья часть романтической драмы, которая покорил сердца подростков во многих странах.
Три мушкетёра / D’Artacán y los tres Mosqueperros (2021) 0+
(мультфильм)
Французский мультфильм для самых маленьких. Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные — опасные, но очень веселые — приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая
Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения
8 сентября отмечает свой день рождения легендарная телевселенная «Звездный путь» или Star Trek (Стартрек). Выйдя на экраны в 60-е годы уже с самых первых эпизодов телешоу
Жан-Поль Бельмондо: «Мой козырь – раскованность»
Легендарный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его жизни. В детстве Жан-Поль был тем еще
Самые интересные фильмы и сериалы Netflix в сентябре
Бумажный дом / La casa de papel (сериал, 5 сезон. 1 часть) 3 сентября Восемь воров берут заложников и запираются в Королевском монетном дворе Испании, пока криминальный авторитет
Топ-6 фильмов 2012-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2012-го года Джанго освобожденный / Django Unchained (2012) Фильм Квентина Тарантино рассказывает об эксцентричном охотнике за
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Очередная глава Киновселенной Marvel, фильм ужасов Джеймса Вана, боевик с Майклом Китоном и Сэмюэлем
Топ-6 фильмов 2011-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2011-го года. 1+1 / Intouchables (2011) Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента