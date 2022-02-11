Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 февраля) – мультфильм о храброй девочке, детектив Агаты Кристи, романтическая комедия с Дженнифер Лопес, французская и польская драмы о любви и одиночестве

С самого детства у Джорджии была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! Но она девочка и ей не разрешают воплотить мечту. Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.