Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 февраля) – мультфильм о храброй девочке, детектив Агаты Кристи, романтическая комедия с Дженнифер Лопес, французская и польская драмы о любви и одиночестве

Непослушник (2022) 13+
(комедия)
Известного блогера-пранкера Диму преследует полиции, он укрывается в месте, где его точно не будут искать – в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника. В главной роли звезда «Последнего богатыря» и «Кухни» – Виктор Хорыняк.
Пламенное сердце (2022) 0+
(мультфильм, приключения)
С самого детства у Джорджии была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! Но она девочка и ей не разрешают воплотить мечту. Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.
Смерть на Ниле (2022) 13+
(детектив)
На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает сыщика Эркюля Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. В главных ролях Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли, Арми Хаммер и другие.
Первый встречный (2022) 13+
(комедия, мелодрама)
Узнав об измене жениха, знаменитая певица Кэт Вальдез решает выйти замуж за простого учителя математики, который случайно попал на её концерт. В главных ролях Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон.
Фантазии для взрослых (2021) 18+
(комедия)
За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Кому-то из шести пар удастся укрепить отношения, а кто-то расстанется навсегда. В одной из ролей Моника Беллуччи.
Любовь, секс и пандемия (2022) 18+
(драма)
История трех женщин и мужчины, которые несмотря на внешнюю свободу, во время пандемии понимают, что они очень одиноки.
Ромео + Джульетта (1996) 13+
(драма, мелодрама)
Современная адаптация Шекспировской классики. Ромео и Джульетта влюблены, но семьи против их союза. В главных ролях: Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс.
Основной инстинкт (1992) 18+
(драма, триллер, детектив)
По случаю 30-летия фильма, он снова выходит в повторный прокат. Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. В главных ролях: Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.