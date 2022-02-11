Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 февраля) – мультфильм о храброй девочке, детектив Агаты Кристи, романтическая комедия с Дженнифер Лопес, французская и польская драмы о любви и одиночестве

Автор Гинтарас Зукас
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Непослушник (2022) 13+

(комедия)

Известного блогера-пранкера Диму преследует полиции, он укрывается в месте, где его точно не будут искать – в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника. В главной роли звезда «Последнего богатыря» и «Кухни» – Виктор Хорыняк.

Пламенное сердце (2022) 0+

(мультфильм, приключения)

С самого детства у Джорджии была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! Но она девочка и ей не разрешают воплотить мечту. Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя.

Смерть на Ниле (2022) 13+

(детектив)

На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает сыщика Эркюля Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. В главных ролях Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли, Арми Хаммер и другие.

Первый встречный (2022) 13+

(комедия, мелодрама)

Узнав об измене жениха, знаменитая певица Кэт Вальдез решает выйти замуж за простого учителя математики, который случайно попал на её концерт. В главных ролях Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон.

Фантазии для взрослых (2021) 18+

(комедия)

За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Кому-то из шести пар удастся укрепить отношения, а кто-то расстанется навсегда. В одной из ролей Моника Беллуччи.

Любовь, секс и пандемия (2022) 18+

(драма)

История трех женщин и мужчины, которые несмотря на внешнюю свободу, во время пандемии понимают, что они очень одиноки.

Ромео + Джульетта (1996) 13+

(драма, мелодрама)

Современная адаптация Шекспировской классики. Ромео и Джульетта влюблены, но семьи против их союза. В главных ролях: Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс.

Основной инстинкт (1992) 18+

(драма, триллер, детектив)

По случаю 30-летия фильма, он снова выходит в повторный прокат. Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. В главных ролях: Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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