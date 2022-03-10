Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 марта) – мультфильм Pixar, фильм о принцессе Диане с Кристен Стюарт, а также документальный фильм о группе Skylė

Автор Гинтарас Зукас

Я краснею (2022) 0+

(мультфильм, приключения, комедия)

13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, как назло, всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду.

Спенсер (2022) 13+

(биография, драма)

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Тем не менее, на рождественские праздники королевская семья изображает мир. Но сможет ли Диана продолжать эту игру? В главной роли Кристен Стюарт.

По ту сторону времени и света (2022) 0+

(документальный)

Документальный фильм снятый к тридцатилетию литовской творческой группы “Skylė”.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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