Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 марта) – мультфильм Pixar, фильм о принцессе Диане с Кристен Стюарт, а также документальный фильм о группе Skylė

Я краснею (2022) 0+
(мультфильм, приключения, комедия)
13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, как назло, всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду.
Спенсер (2022) 13+
(биография, драма)
Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Тем не менее, на рождественские праздники королевская семья изображает мир. Но сможет ли Диана продолжать эту игру? В главной роли Кристен Стюарт.
По ту сторону времени и света (2022) 0+
(документальный)
Документальный фильм снятый к тридцатилетию литовской творческой группы “Skylė”.