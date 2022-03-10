Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 марта) – мультфильм Pixar, фильм о принцессе Диане с Кристен Стюарт, а также документальный фильм о группе Skylė

13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, как назло, всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду.