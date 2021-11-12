Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 12 ноября)

Документальный фильм рассказывает историю мальчика-аутиста Бриньяра Карла Бигиссона, который не на шутку увлекся историей “Титаника”. Ему понадобилось 11 месяцев и 56000 деталей конструктора Lego, чтобы создать самую большую в мире lego-модель “Титаника”. Сейчас Бриньяру 17, и, по его словам, “Титаник” полностью изменил его жизнь.