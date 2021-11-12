Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 12 ноября)

На этой неделе выходят четыре премьерные ленты: новые фильмы Уэса Андерсона и Пол Верховена, документальный фильм о Титанике, а также фильм для всей семьи о дружбе льва и волка.
Французский вестник / The French Dispatch (2021) 13+
(драмеди)
Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Как всегда режиссёр Уэс Андерсон собрал удивительную команду актеров: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Джеффри Райт, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Тимоти Шаламе, Кристоф Вальц, Сирша Ронан, Кейт Уинслет и другие
Волк и Лев / Le loup et le lion (2021) 0+
(семейный фильм)
Семейный французский фильм расскажет о щенке волка и потерявшемся львенке, которых спасает девушка в самом сердце канадской пустыни. Их дружба навсегда изменит их жизни.
Искушение / Benedetta (2021) 18+
(драма)
Новый фильм Пола Верховена. Италия эпохи Возрождения. Терзаемая эротическими видениями монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу, пылкую и безрассудную. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
Как Титаник меня спас / How the Titanic Became My Lifeboat (2021) 0+
(документальный)
Документальный фильм рассказывает историю мальчика-аутиста Бриньяра Карла Бигиссона, который не на шутку увлекся историей “Титаника”. Ему понадобилось 11 месяцев и 56000 деталей конструктора Lego, чтобы создать самую большую в мире lego-модель “Титаника”. Сейчас Бриньяру 17, и, по его словам, “Титаник” полностью изменил его жизнь.