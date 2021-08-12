Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

Автор Gintaras Zukas 557
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский триллер-боевик.

Главный герой / Free Guy (2021) 13+

(приключения)

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой? В главных ролях Райан Рейнольдс и Джоди Комер.

Исаак / Izaokas (2019) 16+

(драма)

В 1941 году в Каунасе, в гараже Летукиса были убиты десятки евреев. Через много лет Андрюс Глуоснис решается на самое радикальное психотерапевтическое действие — реконструировать события в гараже Летукиса в 1941 году.

Я создан для тебя / I’m Your Man (2021) 13+

(комедия)

Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. 

Не дыши 2 / Don’t Breathe 2 (2021) 16+

(триллер)

Слепой Норман помог 11-летней сироте. Но однажды, её прошлое настигает их. И Норман должен защитить девочку, себя и свой дом.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-12

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2008-го года

Gintaras Zukas 2021-08-09

Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-05

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Gintaras Zukas 2021-08-04

Виво / Vivo (2021) 6 августа Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для его возлюбленной Марты. Беккет / Beckett

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2007-го года

Gintaras Zukas 2021-08-03

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2007-го года. Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007) Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 30 июля)

Gintaras Zukas 2021-07-29

Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
Что посмотреть

Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Эвелина Никанорова 2021-07-28

Sony Pictures выпустила еще один трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Изначально ленту планировали выпустить в прошлом году. Однако из-за пандемии ее

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Актуальные новости

Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

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