Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 13 мая) – военная драма с Колином Фёртом, хорватская драма с Каннской наградой, приключение пчёлки Маи и похождения девочки Китти, которая сошла со страниц Анны Франк

Автор Гинтарас Зукас

Операция «Мясной фарш» (2021) 13+

(драма, военный)

Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска. В главной роли Колин Фёрт.

Мурина (2021) 13+

(драма)

Девушка-подросток во время путешествия к Адриатическому морю решает заменить своего властного отца его богатым иностранным приятелем.

Пчёлка Майя: Медовый движ (2021) 0+

(мультфильм, приключения)

Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

Где Анна Франк (2021) 0+

(мультфильм, драма, семейный)

В знаменитом музее Анны Франк, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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