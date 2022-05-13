Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 13 мая) – военная драма с Колином Фёртом, хорватская драма с Каннской наградой, приключение пчёлки Маи и похождения девочки Китти, которая сошла со страниц Анны Франк

Операция «Мясной фарш» (2021) 13+
(драма, военный)
Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска. В главной роли Колин Фёрт.
Мурина (2021) 13+
(драма)
Девушка-подросток во время путешествия к Адриатическому морю решает заменить своего властного отца его богатым иностранным приятелем.
Пчёлка Майя: Медовый движ (2021) 0+
(мультфильм, приключения)
Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.
Где Анна Франк (2021) 0+
(мультфильм, драма, семейный)
В знаменитом музее Анны Франк, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника.