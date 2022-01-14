Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 14 января) – документальный фильм о Витаутасе Ландсбергисе и первых днях независимости Литвы, женский боевик, семейный мультфильм и пятая часть франшизы «Крик»

Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи находит удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь.