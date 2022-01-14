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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 14 января) – документальный фильм о Витаутасе Ландсбергисе и первых днях независимости Литвы, женский боевик, семейный мультфильм и пятая часть франшизы «Крик»

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 14 января) &#8211; документальный фильм о Витаутасе Ландсбергисе и первых днях независимости Литвы, женский боевик, семейный мультфильм и пятая часть франшизы «Крик»
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На этой неделе выходят четыре премьеры: документальный фильм о Витаутасе Ландсбергисе и первых днях независимости Литвы, женский боевик, семейный мультфильм и пятая часть франшизы «Крик».

Мистер Ландсбергис (2021)

(документальный фильм)

Документальный фильм Сергея Лозницы о Витаутасе Ландсбергисе и первых днях независимости Литвы. Фильм содержит уникальную хронику и воспоминания Ландсбергиса.

Код 355 (2022) 13+

(боевик, триллер)

Пять женщин вместе противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Героини создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос. В главных ролях: Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Лупита Нионго, Фань Бинбин, Себастиан Стэн и другие.

Полное погружение (2020) 0+

(ужасы, детектив)

Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи находит удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь.

Крик (2022) 16+

(драма, триллер)

Пятая часть знаменитой франшизы ужасов про убийцу в маске. Женщина возвращается в свой родной город, чтобы выяснить, кто совершил серию ужасных преступлений. В главных ролях: Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и другие.
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