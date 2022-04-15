Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) – продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022) 13+
(фэнтези, приключения, семейный)
Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор создает команду волшебников, которые должны победить зло. В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен и другие.
Варяг (2022) 16+
(боевик, приключения, драма, история)
Действие фильма происходит в Исландии в 10 веке и повествует о принце-викинге по имени Амлет. Мальчиком он становится свидетелем расправы над отцом. Амлет дает клятву отомстить за отца, спасти свою мать. В ролях: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Бьорк и другие.
Клаустрофобы: Начало (2022)
(ужасы)
В заброшенном бункере, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.