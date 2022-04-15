Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) – продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Действие фильма происходит в Исландии в 10 веке и повествует о принце-викинге по имени Амлет. Мальчиком он становится свидетелем расправы над отцом. Амлет дает клятву отомстить за отца, спасти свою мать. В ролях: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Бьорк и другие.