Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 декабря)

На этой неделе выходят четыре премьерных и один ретроспективный фильмы: новые Ёлки, новый Человек паук, военная драма и рождественский фильм из Латвии и приключения Амели с Монмартра, которые вновь на экранах по случаю двадцатилетия картины.
Ёлки 8 (2021) 6+
(комедия, семейный)
Продолжение новогодней саги «Ёлки». В этот раз, по утверждениям создателей, все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Ольга Бузова и другие.
Человек-паук: Нет пути домой / Spider-Man: No Way Home (2021) 13+
(комикс, приключения)
Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее. Очередная глава Киновселенной Marvel с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях.
Год до войны / The Year Before the War (2021) 16+
(трагикомедия, военный)
Накануне Первой Мировой войны молодой латыш Петер, решает отправиться (без видимой причины) в путешествие по Европе. По дороге он встречает множество реальных исторических персонажей.
Рождество в джунглях / Christmas in the Jungle (2021) 0+
(семейный)
Семья Паулы переезжает в Индонезию, где отец семейства получает работу. Паула скучает по дому, но особенно по Рождеству. И она отправляется в путешествие по Индонезии в поисках духа Рождества.
Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 13+
(комедия, мелодрама)
Приключения девушки Амели Пулен, живущей в мире своих фантазий. Однажды она понимает, что может изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.