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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 декабря)
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На этой неделе выходят четыре премьерных и один ретроспективный фильмы: новые Ёлки, новый Человек паук, военная драма и рождественский фильм из Латвии и приключения Амели с Монмартра, которые вновь на экранах по случаю двадцатилетия картины.

Ёлки 8 (2021) 6+

(комедия, семейный)

Продолжение новогодней саги «Ёлки». В этот раз, по утверждениям создателей, все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Ольга Бузова и другие.

Человек-паук: Нет пути домой / Spider-Man: No Way Home (2021) 13+

(комикс, приключения)

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее. Очередная глава Киновселенной Marvel с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях.

Год до войны / The Year Before the War (2021) 16+

(трагикомедия, военный)

Накануне Первой Мировой войны молодой латыш Петер, решает отправиться (без видимой причины) в путешествие по Европе. По дороге он встречает множество реальных исторических персонажей.

Рождество в джунглях / Christmas in the Jungle (2021) 0+

(семейный)

Семья Паулы переезжает в Индонезию, где отец семейства получает работу. Паула скучает по дому, но особенно по Рождеству. И она отправляется в путешествие по Индонезии в поисках духа Рождества.

Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 13+

(комедия, мелодрама)

Приключения девушки Амели Пулен, живущей в мире своих фантазий. Однажды она понимает, что может изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.
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