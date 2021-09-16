Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский криминальный детектив и мультфильм для всей семьи.

Дюна / Dune (2021) 13+

(фантастика)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. В фильме Дени Вильнева снялись: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и другие.

Прыжок / Šuolis (2020) 0+

(документальный  фильм)

Литовский документальный фильм расскажет о Симасе Кудирке, который в 1970-х прыгнул с советского корабля на катер береговой охраны США и попросил политического убежища. Его вернули назад в СССР и посадили в тюрьму. Эти события вызвали политические потрясения как в США, так и в СССР.

Маленький мир / Small World (2021) 18+

(криминальный триллер)

В польском городке пропадает четырехлетняя девочка. Вскоре ее мать узнает, что ее дочь была похищена русской мафией. Женщина бросается к пограничному переходу в попытке спасти своего ребенка, но ее останавливает за превышение скорости полицейский Роберт. В результате чего, женщина опаздывает, а похищенная девочка оказывается за границей. Полицейский Роберт, чувствует свою вину, и начинает вести своё расследование.

Босс-молокосос 2 / The Boss Baby: Family Business (2021) 0+

(мультфильм)

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-16

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
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Топ-6 фильмов 2013-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-13

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2013-го года. Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (2013) Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм рассказывает о

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-09

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
Что посмотреть

Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

Эвелина Никанорова 2021-09-08

8 сентября отмечает свой день рождения легендарная телевселенная «Звездный путь» или Star Trek (Стартрек). Выйдя на экраны в 60-е годы уже с самых первых эпизодов телешоу

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
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Жан-Поль Бельмондо: «Мой козырь – раскованность»

Эвелина Никанорова 2021-09-07

Легендарный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его жизни. В детстве Жан-Поль был тем еще

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
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Самые интересные фильмы и сериалы Netflix в сентябре

Гинтарас Зукас 2021-09-06

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На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2012-го года Джанго освобожденный / Django Unchained (2012) Фильм Квентина Тарантино рассказывает об эксцентричном охотнике за

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