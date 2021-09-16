Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский криминальный детектив и мультфильм для всей семьи.
Дюна / Dune (2021) 13+
(фантастика)
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. В фильме Дени Вильнева снялись: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и другие.
Прыжок / Šuolis (2020) 0+
(документальный фильм)
Литовский документальный фильм расскажет о Симасе Кудирке, который в 1970-х прыгнул с советского корабля на катер береговой охраны США и попросил политического убежища. Его вернули назад в СССР и посадили в тюрьму. Эти события вызвали политические потрясения как в США, так и в СССР.
Маленький мир / Small World (2021) 18+
(криминальный триллер)
В польском городке пропадает четырехлетняя девочка. Вскоре ее мать узнает, что ее дочь была похищена русской мафией. Женщина бросается к пограничному переходу в попытке спасти своего ребенка, но ее останавливает за превышение скорости полицейский Роберт. В результате чего, женщина опаздывает, а похищенная девочка оказывается за границей. Полицейский Роберт, чувствует свою вину, и начинает вести своё расследование.
Босс-молокосос 2 / The Boss Baby: Family Business (2021) 0+
(мультфильм)
Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский
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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)
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