Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 февраля) – приключенческий блокбастер по игре Uncharted, два французских мультфильма и документальный фильм о певце и актёре Витаутасе Кернагисе

Автор Гинтарас Зукас
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Uncharted: На картах не значится (2022) 13+

(боевик, приключения)

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. В главных ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.

Кролецып и Хомяк Тьмы (2022) 0+

(мультфильм, семейный)

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.

Путешествие принца (2019) 0+

(мультфильм)

Старый принц обезьян терпит бедствие у незнакомых берегов. Его находит 12-летний Том, и приводит к своей семье. С помощью Тома принц знакомится с новым для себя обществом и образом мышления.

Кернагис (2022) 7+

(документальный)

Документальный фильм о маэстро Витаутасе Кернагисе. В фильме, зрители увидят уникальный семейный архив: его воспоминания и интервью.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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