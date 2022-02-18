Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 февраля) – приключенческий блокбастер по игре Uncharted, два французских мультфильма и документальный фильм о певце и актёре Витаутасе Кернагисе

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. В главных ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.