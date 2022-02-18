Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 февраля) – приключенческий блокбастер по игре Uncharted, два французских мультфильма и документальный фильм о певце и актёре Витаутасе Кернагисе

Uncharted: На картах не значится (2022) 13+
(боевик, приключения)
Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. В главных ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.
Кролецып и Хомяк Тьмы (2022) 0+
(мультфильм, семейный)
Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
Путешествие принца (2019) 0+
(мультфильм)
Старый принц обезьян терпит бедствие у незнакомых берегов. Его находит 12-летний Том, и приводит к своей семье. С помощью Тома принц знакомится с новым для себя обществом и образом мышления.
Кернагис (2022) 7+
(документальный)
Документальный фильм о маэстро Витаутасе Кернагисе. В фильме, зрители увидят уникальный семейный архив: его воспоминания и интервью.