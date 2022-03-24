Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) – боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

После полученных ранений, Джеймс Рид вынужден уволиться из армии. Он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, он не медлит. Но не всё так просто. В главных ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Кифер Сазерленд.