Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) – боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

Наёмник (2022)
(боевик, триллер)
После полученных ранений, Джеймс Рид вынужден уволиться из армии. Он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, он не медлит. Но не всё так просто. В главных ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Кифер Сазерленд.
Король-львёнок (2022) 0+
(комедия, семейный)
История о детях, которые нашли сбежавшего львенка. Пока дикое животное ищет вся полиция города, ребята решают спасти малыша. Они находят своего дедушку и вместе отправляются в приключение, которое научит их дружить, прощать и общаться друг с другом.