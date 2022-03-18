Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 марта) – боевик от Майкла Бэя, комедия с Ченнингом Татумом и собакой, фильм ужасов и мультфильм про зверей-авантюристов

Автор Гинтарас Зукас

Скорая (2022) 16+

(боевик, триллер, драма)

Фильм Майкла Бэя рассказывает о заслуженном ветеране войны Уилле Шарпе, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы оплатить лечение своей жены. Он просит помощи у приемного брата Дэнни, который предлагает ему совершить крупнейшее ограбление банка в истории Лос-Анджелеса. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II.

Собака (2022) 13+

(комедия, боевик)

Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт. В главной роли: Ченнинг Татум.

Плохие парни (2022) 0+

(мультфильм, приключения, комедия)

Мир еще не видел столь искусных авантюристов. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры и стать хорошими.

Х (2022) 16+

(ужасы)

1979 год. Группа людей приезжает на ферму в Техасе, чтобы снимать фильм для взрослых. Хозяева дома, пожилая пара, вскоре начинают охоту на приехавших.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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