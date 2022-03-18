Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 марта) – боевик от Майкла Бэя, комедия с Ченнингом Татумом и собакой, фильм ужасов и мультфильм про зверей-авантюристов

Фильм Майкла Бэя рассказывает о заслуженном ветеране войны Уилле Шарпе, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы оплатить лечение своей жены. Он просит помощи у приемного брата Дэнни, который предлагает ему совершить крупнейшее ограбление банка в истории Лос-Анджелеса. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II.