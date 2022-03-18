Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 марта) – боевик от Майкла Бэя, комедия с Ченнингом Татумом и собакой, фильм ужасов и мультфильм про зверей-авантюристов

Скорая (2022) 16+
(боевик, триллер, драма)
Фильм Майкла Бэя рассказывает о заслуженном ветеране войны Уилле Шарпе, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы оплатить лечение своей жены. Он просит помощи у приемного брата Дэнни, который предлагает ему совершить крупнейшее ограбление банка в истории Лос-Анджелеса. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II.
Собака (2022) 13+
(комедия, боевик)
Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт. В главной роли: Ченнинг Татум.
Плохие парни (2022) 0+
(мультфильм, приключения, комедия)
Мир еще не видел столь искусных авантюристов. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры и стать хорошими.
Х (2022) 16+
(ужасы)
1979 год. Группа людей приезжает на ферму в Техасе, чтобы снимать фильм для взрослых. Хозяева дома, пожилая пара, вскоре начинают охоту на приехавших.