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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 19 ноября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 19 ноября)
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На этой неделе выходят пять премьерных лент: новые «Охотники за привидениями», драма Франсуа Озона, польский криминальный триллер Патрика Веги, латышская и литовская драмы.

Охотники за привидениями: Наследники / Ghostbusters: Afterlife (2021) 13+

(фантастика, приключения)

Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме, полученной в наследство от отца. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями. Прямое продолжение двух легендарных фильмов 80-ых. В главных ролях: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд. И чем чёрт не шутит: возможно нас ждет камео Сигурни Уивер, Билла Мюррея и других «старых» охотников.

Всё прошло хорошо / Tout s’est bien passé (2021) 13+

(драма)

После инсульта 85-летний Андре частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он просит свою дочь Эммануэль помочь ему покончить с собой. В новой драма Франсуа Озона снялись: Софи Марсо, Андре Дюссолье, Шарлотта Рэмплинг и другие.

Питбуль / Pitbull (2021) 18+

(криминальный триллер)

Новый фильм Патрика Веги, мастера криминальных триллеров. Фильм рассказывает историю преступника, его детство и юность, и объясняется почему он стал таким. Параллельно идёт линия полицейского, который пожертвовал своей жизнью, чтобы поймать преступника.

Бегунья / Bėgikė (2021) 16+

(любовный триллер)

Мария просыпается дома с разбитой губой и онемевшей рукой. Её парень Витас куда-то пропал и она должна его найти. И начинается её гонка за Витасом. В ролях: Жигиманте Якштайте, Марюс Репшис, Витаутас Канюшонис, Виктория Куодите, Валентин Круликовский.

Город у реки / Pilsēta pie upes (2021) 13+

(драма)

У Ансиса невинная профессия художника, и его услуги требуются всем режимам, быстро сменяющим друг друга начиная с 30-х годов XX века и заканчивая Второй мировой войной. За столь короткий срок Ансис превращается из неловкого молодого человека в мужчину, способного на поступок.
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