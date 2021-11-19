Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 19 ноября)

Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме, полученной в наследство от отца. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями. Прямое продолжение двух легендарных фильмов 80-ых. В главных ролях: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд. И чем чёрт не шутит: возможно нас ждет камео Сигурни Уивер, Билла Мюррея и других «старых» охотников.