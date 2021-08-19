Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая драма, фильм ужасов и полнометражный Щенячий патруль.
Воспоминания / Reminiscence (2021) 13+
(фантастический триллер)
Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Бэннистер отчаянно пытается её разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит? В главных ролях Хью Джекман и Ребекка Фергюсон
Легенда о Зелёном рыцаре / The Green Knight (2021) 13+
(историческое фэнтези)
На пир в Камелоте приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. Гавейн отправляется в странствия в поисках ответов. В главных ролях Дев Патель и Алисия Викандер.
Обыкновенная страсть / Passion simple (2020) 18+
(эротическая драма)
Он успешный, страстный, но не свободный. Вновь и вновь она ждет редких тайных встреч с ним, пока череда свиданий неожиданно не обрывается. В главной роли танцор Сергей Полунин.
Дом на другой стороне / The Night House (2021) 16+
(ужасы)
После внезапной смерти мужа женщина остается жить одна в построенном супругом доме. Вскоре ей начинают мерещиться призраки, но никто из друзей не верит ее рассказам. В главной роли Ребекка Холл.
Щенячий патруль в кино / Paw Patrol: The Movie (2021) 0+
(мультфильм)
Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая
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Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский
Топ-6 фильмов 2008-го года
Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из
Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе
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Топ-6 фильмов 2007-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2007-го года. Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007) Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго