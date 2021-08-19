Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

На пир в Камелоте приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. Гавейн отправляется в странствия в поисках ответов. В главных ролях Дев Патель и Алисия Викандер.