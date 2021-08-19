Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

Автор Gintaras Zukas 573
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая драма, фильм ужасов и полнометражный Щенячий патруль.

Воспоминания / Reminiscence (2021) 13+

(фантастический триллер)

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Бэннистер отчаянно пытается её разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит? В главных ролях Хью Джекман и Ребекка Фергюсон

Легенда о Зелёном рыцаре / The Green Knight (2021) 13+

(историческое фэнтези)

На пир в Камелоте приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. Гавейн отправляется в странствия в поисках ответов. В главных ролях Дев Патель и Алисия Викандер.

Обыкновенная страсть / Passion simple (2020) 18+

(эротическая драма)

Он успешный, страстный, но не свободный. Вновь и вновь она ждет редких тайных встреч с ним, пока череда свиданий неожиданно не обрывается. В главной роли танцор Сергей Полунин. 

Дом на другой стороне / The Night House (2021) 16+

(ужасы)

После внезапной смерти мужа женщина остается жить одна в построенном супругом доме. Вскоре ей начинают мерещиться призраки, но никто из друзей не верит ее рассказам. В главной роли Ребекка Холл.

Щенячий патруль в кино / Paw Patrol: The Movie (2021) 0+

(мультфильм)

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-19

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2009-го года

Gintaras Zukas 2021-08-16

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2009-го года Звездный путь / Star Trek (2009 Переосмысление знаменитого сериала “Звездный путь” 60-ых годов XX века. Вселенная

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-12

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2008-го года

Gintaras Zukas 2021-08-09

Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-05

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Gintaras Zukas 2021-08-04

Виво / Vivo (2021) 6 августа Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для его возлюбленной Марты. Беккет / Beckett

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2007-го года

Gintaras Zukas 2021-08-03

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2007-го года. Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007) Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго

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