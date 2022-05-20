Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 20 мая) – фильм ужасов о призраках и французская драма о писательнице, которая ради новой книги устраивается работать уборщицей

Призраки квартиры 203 (2022) 16+
(ужасы)
Студентка Кэм вместе с подругой Иззи арендуют в старинном доме квартиру под номером 203. Очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи в квартире обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно.
Между двумя мирами (2021) 13+
(драма)
Известная писательница устраивается на работу уборщицей в городке на севере Франции, чтобы собрать материал для новой книги. Вскоре она открывает для себя жизнь, где на счету каждый заработанный или потраченный евро. В главной роли Жюльет Бинош.