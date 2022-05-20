Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 20 мая) – фильм ужасов о призраках и французская драма о писательнице, которая ради новой книги устраивается работать уборщицей

Автор Гинтарас Зукас

Призраки квартиры 203 (2022) 16+

(ужасы)

Студентка Кэм вместе с подругой Иззи арендуют в старинном доме квартиру под номером 203. Очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи в квартире обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно. 

Между двумя мирами (2021) 13+

(драма)

Известная писательница устраивается на работу уборщицей в городке на севере Франции, чтобы собрать материал для новой книги. Вскоре она открывает для себя жизнь, где на счету каждый заработанный или потраченный евро. В главной роли Жюльет Бинош.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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