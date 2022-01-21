Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 21 января) – фильм о шахматах с Константином Хабенским, криминальный триллер с Брэдли Купером, романтическая комедия и мультфильм

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.