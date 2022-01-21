Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 21 января) – фильм о шахматах с Константином Хабенским, криминальный триллер с Брэдли Купером, романтическая комедия и мультфильм

Чемпион мира (2021) 13+
(драма, история)
Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча. В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Фёдор Добронравов и другие.
Аллея кошмаров (2021) 16+
(криминал, драма, триллер)
Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. Режиссёр фильма: Гильермо дель Торо. В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и другие.
Любовь как бестселлер (2022) 13+
(комедия, мелодрама)
Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.
Три орешка для Золушки (2021) 0+
(фэнтези, семейный)
Однажды в заснеженном лесу Золушка встретила прекрасного принца. Они понравились друг другу с первого взгляда, но назвать своего имени девушка не решилась. Ведь она всего лишь сирота на посылках у вредной мачехи и ее дочери. Золушке повезло — охотник вручил ей три волшебных орешка, исполняющих любые желания. Один из них даровал ослепительное платье и приглашение на королевский бал.
Плюшевый Бум! (2021) 0+
(мультфильм, приключения)
Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!