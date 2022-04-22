Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 апреля) – эротическая драма, экшн-комедия с Николасом Кейджем играющим самого себя, датская комедия и диких мужчинах и мультфильм для семейного просмотра

Автор Гинтарас Зукас

Невыносимая тяжесть огромного таланта (2022) 13+

(боевик, комедия, криминал, триллер)

Актёрская карьера Николаса Кейджа уверенно катится под откос. Пытаясь заработать, он соглашается появиться на дне рождения главы наркокартеля. ЦРУ уговаривают актёра стать двойным агентом. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни. В главных ролях Николас Кейдж и Педро Паскаль.

Эскортницы (2021) 18+

(эротический триллер)

Эми – молодая амбициозная девушка, которая уже много лет мечтает о большом мире. Она по приглашению арабских шейхов начинает набирать польских девушек в эскорт. Однако этот недоступный, роскошный мир скоро покажет свою темную сторону.

Дикие люди (2021) 16+

(комедия)

Уйти в норвежские горы и добывать себе пищу боевым топором, луком и стрелами, как это делали викинги. Так решил поступить Мартин. Однако герой вынужден прервать свой поход ради нарко-контрабандиста Мусы, попавшего в аварию.

Суперпес и Турбокот (2019) 0+

(мультфильм, комедия, семейный)

В 1969 году хозяин отправил пса Бадди в космос. Через 50 лет пес возвращается и понимает, что попал в новый мир, где ненавидят животных. Чтобы разобраться в ситуации, Бадди объединяется с Турбокотом.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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