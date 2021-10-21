Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Балтийская шпионская драма, фильм-ужасов про маньяка в маске, семейная драма и биографическая драма о художнике с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Операция О2 / O2 (2020)
(шпионский триллер)
Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного советского двойного агента. Совместная работа 4 стран: Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.
Хэллоуин убивает / Halloween Kills (2021) 16+
(ужасы)
Хитроумная ловушка Лори почти помогла ей победить Майкла. Почти… Он снова на свободе, и кровавый след, который тянется за ним, еще никогда не был таким длинным. Женщины семьи Строуд объединяются с другими выжившими, чтобы остановить Майкла раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня. В главной роли Джейми Ли Кёртис.
История семьи Блум / Penguin Bloom (2020)
(драма)
История семьи Блум, пережившей трагедию. Во время отдыха в Таиланде мать семейства Сэм получила тяжелую травму и оказалась парализована. Пока ее муж Кэмерон и трое детей пытаются справиться с происходящим, психологическая помощь приходит к ним в очень неожиданном образе: раненой маленькой сороки, о которой им тоже приходится заботиться. Сэм назвала черно-белую птицу, лишенную способности летать, Пингвином, и она стала настоящим талисманом для семьи Блум. В главных ролях Наоми Уоттс и Эндрю Линкольн.
Кошачьи миры Луиса Уэйна / The Electrical Life of Louis Wain (2021)
(драма)
Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность. В главной роли Бенедикт Камбербэтч.
Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
Сатира на 2020-ый и история английских ругательств
Проект из шести эпизодов расскажет о самых распространенных бранных словах английского языка, их истории и влиянии на культуру. В качестве ведущего-рассказчика выступает - Николас Кейдж. К слову, ругается как сапожник.
Зендая показала тизер второго сезона «Эйфории»
Вышел тизер второго сезона «Эйфории». Его в своем твиттере опубликовала исполнительница главной роли Зендая. «С двухлетней годовщиной, «Эйфория». Скоро увидимся
Топ-6 фильмов 2016-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.