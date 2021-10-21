Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)

Хитроумная ловушка Лори почти помогла ей победить Майкла. Почти… Он снова на свободе, и кровавый след, который тянется за ним, еще никогда не был таким длинным. Женщины семьи Строуд объединяются с другими выжившими, чтобы остановить Майкла раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня. В главной роли Джейми Ли Кёртис.