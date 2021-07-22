Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)

Автор Gintaras Zukas 543
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные новинки. Фильм ужасов, боевик, документальный фильм и новый мультфильм студии Pixar.

Лука / Luca (2021) 0+

(мультфильм)

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз / Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) 13+

(боевик)

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей. 

Время / Old (2021) 13+

(ужасы)

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день. 

Пробуждение / Awaken (2018) 7+

(документальное кино)

Режиссер Том Лоу поставил перед собой задачу показать красоту нашей планеты и исследовать отношения человечества с технологиями и миром природы. Съемки для фильма проводились более чем в 30 странах.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)

Gintaras Zukas 2021-07-22

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На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

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