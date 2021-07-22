На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные новинки. Фильм ужасов, боевик, документальный фильм и новый мультфильм студии Pixar.
Лука / Luca (2021) 0+
(мультфильм)
Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз / Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) 13+
(боевик)
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
Время / Old (2021) 13+
(ужасы)
Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.
Пробуждение / Awaken (2018) 7+
(документальное кино)
Режиссер Том Лоу поставил перед собой задачу показать красоту нашей планеты и исследовать отношения человечества с технологиями и миром природы. Съемки для фильма проводились более чем в 30 странах.
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
Современные российские фильмы для детей
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.