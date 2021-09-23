Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух киллерах, которые охотятся за одной целью.

Холодный расчёт / The Card Counter (2021) 16+

(триллер)

Главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, но Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги. В главных ролях: Оскар Айзек, Тай Шеридан, Уиллем Дефо.

Оседлать орла / Ride the Eagle (2021) 16+

(комедия)

После смерти матери Лифу по условному наследству достается хижина в живописном месте в Йосемити. Вот только прежде чем он сможет туда переехать, ему придется завершить противоречивый список маминых желаний.В главной роли Джейк Джонсон и Дж.К. Симмонс.

Бедовая Джейн: Детство Марты Джейн Каннари / Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary (2020) 0+

(мультфильм)

12-летняя Марта Джейн и ее семья направляются на Запад в поисках лучшей жизни. После того, как отец Марты Джейн пострадал в серьезной аварии, она берет на себя заботу о своих братьях и сестрах и учится управлять фургоном. Когда начальник конвоя ошибочно обвиняет ее в краже, она убегает, чтобы найти доказательства своей невиновности…

Хороший, плохой, коп / Copshop (2021)16+

(боевик)

Во время одного из дежурств молодому офицеру полиции сдается опасный преступник. Вскоре становится ясно, что привело его к стражам закона. За преступником гонится профессиональный киллер. В главных ролях Джерард Батлер и Фрэнк Грилло.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-23

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2014-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-20

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года. Интерстеллар / Interstellar (2014) Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том,

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-16

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2013-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-13

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2013-го года. Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (2013) Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм рассказывает о

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)

Гинтарас Зукас 2021-09-09

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
Что посмотреть

Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

Эвелина Никанорова 2021-09-08

8 сентября отмечает свой день рождения легендарная телевселенная «Звездный путь» или Star Trek (Стартрек). Выйдя на экраны в 60-е годы уже с самых первых эпизодов телешоу

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
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Жан-Поль Бельмондо: «Мой козырь – раскованность»

Эвелина Никанорова 2021-09-07

Легендарный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его жизни. В детстве Жан-Поль был тем еще

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