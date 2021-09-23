Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)

12-летняя Марта Джейн и ее семья направляются на Запад в поисках лучшей жизни. После того, как отец Марты Джейн пострадал в серьезной аварии, она берет на себя заботу о своих братьях и сестрах и учится управлять фургоном. Когда начальник конвоя ошибочно обвиняет ее в краже, она убегает, чтобы найти доказательства своей невиновности…