На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух киллерах, которые охотятся за одной целью.
Холодный расчёт / The Card Counter (2021) 16+
(триллер)
Главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, но Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги. В главных ролях: Оскар Айзек, Тай Шеридан, Уиллем Дефо.
Оседлать орла / Ride the Eagle (2021) 16+
(комедия)
После смерти матери Лифу по условному наследству достается хижина в живописном месте в Йосемити. Вот только прежде чем он сможет туда переехать, ему придется завершить противоречивый список маминых желаний.В главной роли Джейк Джонсон и Дж.К. Симмонс.
Бедовая Джейн: Детство Марты Джейн Каннари / Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary (2020) 0+
(мультфильм)
12-летняя Марта Джейн и ее семья направляются на Запад в поисках лучшей жизни. После того, как отец Марты Джейн пострадал в серьезной аварии, она берет на себя заботу о своих братьях и сестрах и учится управлять фургоном. Когда начальник конвоя ошибочно обвиняет ее в краже, она убегает, чтобы найти доказательства своей невиновности…
Хороший, плохой, коп / Copshop (2021)16+
(боевик)
Во время одного из дежурств молодому офицеру полиции сдается опасный преступник. Вскоре становится ясно, что привело его к стражам закона. За преступником гонится профессиональный киллер. В главных ролях Джерард Батлер и Фрэнк Грилло.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 23 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные ленты. Триллер о покере, комедия о наследстве, французский мультфильм о храброй девочке и боевик о двух
Топ-6 фильмов 2014-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года. Интерстеллар / Interstellar (2014) Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том,
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Фантастический блокбастер со множеством звёзд, литовский документальный фильм, польский
Топ-6 фильмов 2013-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2013-го года. Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (2013) Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм рассказывает о
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Российская комедия о женском футболе, фантастический боевик с Николасом Кейджем, подростковая
Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения
8 сентября отмечает свой день рождения легендарная телевселенная «Звездный путь» или Star Trek (Стартрек). Выйдя на экраны в 60-е годы уже с самых первых эпизодов телешоу
Жан-Поль Бельмондо: «Мой козырь – раскованность»
Легендарный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его жизни. В детстве Жан-Поль был тем еще