Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 24 декабря)

На этой неделе выходят четыре премьерные ленты: музыкальный мультфильм, новая Матрица, комедия о певице, которая решила покорить оперу и мелодрама о семейной паре, которая старается получить звезду Мишлен для своего ресторана.
Матрица: Воскрешение / The Matrix: Resurrections (2021) 13+
(фантастика, боевик)
Как и в предыдущих фильмах франшизы, сюжетом новой «Матрицы» станет противостояние главных героев компьютерной системе «Матрица», которая установила контроль над Землёй. В главных ролях Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Зверопой 2 / Sing 2 (2021) 0+
(мультфильм, мюзикл)
Продюсер зверино-музыкального шоу собирается рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и удивить мир новым шоу!
Певица на всю голову / Falling for Figaro (2021) 13+
(комедия, мелодрама)
Блестящая молодая девушка-менеджер фонда оставляет свою работу, которая не приносит ей удовольствия, и бойфренда, чтобы следовать
Вкус жизни / Smagen af sult (2021) 13+
(драма, мелодрама)
В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного – заветной звёздочки Мишлен, самой престижной награды. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни делаются вместе…