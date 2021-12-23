Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 24 декабря)

В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного – заветной звёздочки Мишлен, самой престижной награды. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни делаются вместе…