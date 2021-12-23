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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 24 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 24 декабря)
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На этой неделе выходят четыре премьерные ленты: музыкальный мультфильм, новая Матрица, комедия о певице, которая решила покорить оперу и мелодрама о семейной паре, которая старается получить звезду Мишлен для своего ресторана.

Матрица: Воскрешение / The Matrix: Resurrections (2021) 13+

(фантастика, боевик)

Как и в предыдущих фильмах франшизы, сюжетом новой «Матрицы» станет противостояние главных героев компьютерной системе «Матрица», которая установила контроль над Землёй. В главных ролях Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Зверопой 2 / Sing 2 (2021) 0+

(мультфильм, мюзикл)

Продюсер зверино-музыкального шоу собирается рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и удивить мир новым шоу!

Певица на всю голову / Falling for Figaro (2021) 13+

(комедия, мелодрама)

Блестящая молодая девушка-менеджер фонда оставляет свою работу, которая не приносит ей удовольствия, и бойфренда, чтобы следовать

Вкус жизни / Smagen af sult (2021) 13+

(драма, мелодрама)

В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного – заветной звёздочки Мишлен, самой престижной награды. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни делаются вместе…
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