Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 февраля) – фильм с Безруковым, фильм об отце теннисисток Уильямс, триллер с Лиамом Нисоном, романтический фильм Пола Томаса Андерсона и мультфильм о монстрах

Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства. В главной роли Лиам Нисон.