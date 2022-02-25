Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 февраля) – фильм с Безруковым, фильм об отце теннисисток Уильямс, триллер с Лиамом Нисоном, романтический фильм Пола Томаса Андерсона и мультфильм о монстрах

Автор Гинтарас Зукас

Папы (2022) 7+

(драма, комедия, семейный)

Четыре истории объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна — быть папой.

Король Ричард (2021) 13+

(биография, драма, спорт)

Отец пяти дочерей Ричард Уильямс составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует, а из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звёзд тенниса. История отца сестёр Уильямс с Уиллом Смитом в главной роли.

Игра теней (2022)

(боевик, триллер)

Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства. В главной роли Лиам Нисон.

Лакричная пицца (2021)

(драма, комедия)

15-летний Гэри Валентайн готовится к фотографированию на школьный альбом. Он замечает 25-летнюю Алану Кейн, ассистентку фотографа, и завязывает с ней разговор. Она отвергает его ухаживания, но в конечном счете позже встречается с ним за ужином, и между ними завязывается дружба.

Мы – монстры 2 (2021) 7+

(мультфильм, фантастика)

Семье Уишбон придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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