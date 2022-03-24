Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) – боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

Автор Гинтарас Зукас

Наёмник (2022)

(боевик, триллер)

После полученных ранений, Джеймс Рид вынужден уволиться из армии. Он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, он не медлит. Но не всё так просто. В главных ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Кифер Сазерленд.

Король-львёнок (2022) 0+

(комедия, семейный)

История о детях, которые нашли сбежавшего львенка. Пока дикое животное ищет вся полиция города, ребята решают спасти малыша. Они находят своего дедушку и вместе отправляются в приключение, которое научит их дружить, прощать и общаться друг с другом.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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