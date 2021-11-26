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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 26 ноября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 26 ноября)
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На этой неделе выходят четыре премьерные ленты: триллер о моде «Дом Гуччи» с Леди Гагой в главной роли, диснеевский мультфильм, российский фильм ужасов и документальная лента о литовских женщинах-солдатах.

Дом Gucci / House of Gucci (2021) 13+

(криминал, драма, триллер)

Гламурный эпик охватит четверть вековую историю бренда, начавшись в 70-х годах прошлого века — когда Маурицио Гуччи подмял под себя бесперспективный бизнес деда. В 1995 Маурицио был застрелен на пороге собственной квартиры. Почему? Об этом и расскажет фильм Ридли Скотта. В ленте снялись: Леди Гага, Адам Драйвер, Джереми Айронс, Аль Пачино и Джаред Лето.

Энканто / Encanto (2021) 0+

(мультфильм, приключения)

История удивительной семьи Мадригалов, живущих в Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Ряд 19 (2021) 16+

(ужасы, триллер)

Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолета начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Нежные войны / Gentle Warriors (2021) 0+

(документальный фильм)

Три девушки из разных городов Литвы решают стать добровольцами для прохождения военной службы. В течение девяти месяцев им придется тренироваться и жить на военной базе.

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