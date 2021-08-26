Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)

Автор Gintaras Zukas 599
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик.

Свинья / Pig (2021) 16+

(драма)

Охотник за трюфелями живет один в дикой Орегонской чаще. Когда его любимую трюфельную свинью похищают неизвестные люди, ему приходится броситься на её поиски и столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. В главных ролях Николас Кейдж.

Фестиваль Рифкина / Rifkin‘s Festival (2021) 13+

(комедия)

Семейная пара отправляется в Сан-Себастьян на кинофестиваль. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных. Как всегда у Вуди Аллена в ролях куча звезд: от Луи Гарреля до Кристофа Вальца.

Гениальное ограбление / The Vault (2020) 13+

(триллер, приключения)

Юный гений Том вместе с торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, они грабят самый защищенный в мире банк.

Кэндимен / Candyman (2021) 16+

(ужасы)

Фильм рассказывает о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-26

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
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Топ-6 фильмов 2010-го года

Gintaras Zukas 2021-08-23

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года. Начало / Inception (2010) Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-19

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2009-го года

Gintaras Zukas 2021-08-16

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2009-го года Звездный путь / Star Trek (2009 Переосмысление знаменитого сериала “Звездный путь” 60-ых годов XX века. Вселенная

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-12

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2008-го года

Gintaras Zukas 2021-08-09

Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-05

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из

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