На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик.
Свинья / Pig (2021) 16+
(драма)
Охотник за трюфелями живет один в дикой Орегонской чаще. Когда его любимую трюфельную свинью похищают неизвестные люди, ему приходится броситься на её поиски и столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. В главных ролях Николас Кейдж.
Фестиваль Рифкина / Rifkin‘s Festival (2021) 13+
(комедия)
Семейная пара отправляется в Сан-Себастьян на кинофестиваль. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных. Как всегда у Вуди Аллена в ролях куча звезд: от Луи Гарреля до Кристофа Вальца.
Гениальное ограбление / The Vault (2020) 13+
(триллер, приключения)
Юный гений Том вместе с торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, они грабят самый защищенный в мире банк.
Кэндимен / Candyman (2021) 16+
(ужасы)
Фильм рассказывает о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик.
Топ-6 фильмов 2010-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года. Начало / Inception (2010) Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая
Топ-6 фильмов 2009-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2009-го года Звездный путь / Star Trek (2009 Переосмысление знаменитого сериала “Звездный путь” 60-ых годов XX века. Вселенная
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский
Топ-6 фильмов 2008-го года
Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 6 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Кинокомикс, две драмы, фильм ужасов и мультфильм. The Suicide Squad / Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 16+ (кинокомикс) Худшие из