Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)

Охотник за трюфелями живет один в дикой Орегонской чаще. Когда его любимую трюфельную свинью похищают неизвестные люди, ему приходится броситься на её поиски и столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. В главных ролях Николас Кейдж.