Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 27 мая) – фильм о военных лётчиках с Томом Крузом, французская романтическая комедия и мультфильм о зверьках из джунглей

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Топ Ган: Мэверик (2022) 13+

(боевик, драма)

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает сына своего покойного друга. В главных ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм.

Книжный в Париже (2021)

(комедия, драма, мелодрама)

Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции. 

Коати. Легенда джунглей (2021) 0+

(мультфильм, приключения, семейный)

Свободолюбивый коати Начи, бесстрашная бабочка Хочи и гиперактивная лягушка Пако — трое друзей, которые отправляются в захватывающее путешествие, чтобы помешать злой коралловой змее по имени Зайна уничтожить их страну Xo. 

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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