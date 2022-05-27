Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 27 мая) – фильм о военных лётчиках с Томом Крузом, французская романтическая комедия и мультфильм о зверьках из джунглей

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает сына своего покойного друга. В главных ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм.