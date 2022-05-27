Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 27 мая) – фильм о военных лётчиках с Томом Крузом, французская романтическая комедия и мультфильм о зверьках из джунглей

Топ Ган: Мэверик (2022) 13+
(боевик, драма)
Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает сына своего покойного друга. В главных ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм.
Книжный в Париже (2021)
(комедия, драма, мелодрама)
Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции.
Коати. Легенда джунглей (2021) 0+
(мультфильм, приключения, семейный)
Свободолюбивый коати Начи, бесстрашная бабочка Хочи и гиперактивная лягушка Пако — трое друзей, которые отправляются в захватывающее путешествие, чтобы помешать злой коралловой змее по имени Зайна уничтожить их страну Xo.