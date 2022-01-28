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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 28 января) – драма с Хоакином Фениксом, французский семейный фильм и австралийский триллер

Автор Гинтарас Зукас
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Камон Камон (2021) 13+

(драма)

История о режиссёре-документалисте Джонни, который берётся за новый проект, посвящённый одарённым детям. Одним из таких детей является племянник режиссёра. Отец мальчика страдает биполярным расстройством, что осложняет процесс съемок. В главной роли Хоакин Феникс.

Мой волк (2021) 0+

(семейный, приключения)

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Жажда золота (2022)

(триллер)

Двое мужчин случайно находят огромный слиток золота. Один из них отправляется за техникой, чтобы добыть слиток из земли, а второй остаётся караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных оборачивается настоящим испытанием на прочность. В главной роли Зак Эфрон.
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