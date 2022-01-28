Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 28 января) – драма с Хоакином Фениксом, французский семейный фильм и австралийский триллер

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.