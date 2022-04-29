Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) – фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.