Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) – фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Автор Гинтарас Зукас

Всё везде и сразу (2022) 16+

(фантастика, боевик, комедия)

Китайская иммигрантка средних лет оказывается втянутой в безумное приключение, в котором лишь она одна может спасти мир, исследуя другие вселенные, связанные с той жизнью, которую она могла бы вести.

Аббатство Даунтон 2 (2022) 13+

(драма, мелодрама)

Полнометражное продолжение британского сериала. Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.

Пост Мортем (2020) 18+

(ужасы, детектив, триллер)

Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни. 

Упс! Приплыли (2020) 0+

(мультфильм, приключения, семейный)

Звери спаслись от ужасного наводнения на ковчеге. Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место всем животным. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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