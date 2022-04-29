Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) – фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Всё везде и сразу (2022) 16+
(фантастика, боевик, комедия)
Китайская иммигрантка средних лет оказывается втянутой в безумное приключение, в котором лишь она одна может спасти мир, исследуя другие вселенные, связанные с той жизнью, которую она могла бы вести.
Аббатство Даунтон 2 (2022) 13+
(драма, мелодрама)
Полнометражное продолжение британского сериала. Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.
Пост Мортем (2020) 18+
(ужасы, детектив, триллер)
Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.
Упс! Приплыли (2020) 0+
(мультфильм, приключения, семейный)
Звери спаслись от ужасного наводнения на ковчеге. Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место всем животным. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…