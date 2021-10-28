На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм для всей семьи, фильм ужасов и документальный фильм о модном доме Кардена.
Неисправимый Рон / Ron’s Gone Wrong (2021) 7+
(мультфильм)
Стеснительный Барни получает в подарок робота. Тот должен помочь своему хозяину сделать публикации в соцсетях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе все. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам…
Оленьи рога / Antlers (2021) 16+
(ужасы)
В маленьком американском городке учительница узнает, что один из ее учеников скрывает страшную тайну о своей семье. Вместе со своими братом-шерифом она пытается разобраться в жуткой ситуации. В главных ролях Кери Рассел и Джесси Племонс.
Дом Пьера Кардена / House of Cardin (2019) 13+
(документальный)
Имя Пьера Кардена давно стало брендом и известно миллионам людей во всем мире. Создателям фильма «Дом Кардена» великий маэстро предоставил эксклюзивный доступ к своим личных архивам и внутренней кухне своей империи, а также дал беспрецедентное интервью.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм для всей семьи, фильм ужасов и документальный фильм о модном доме Кардена. Неисправимый Рон / Ron’s Gone Wrong (2021) 7+
Топ-6 фильмов 2019-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Джокер / Joker (2019) Неожиданный фильм-комикс, который больше похож на драму, чем на какой-то из супергеройских
Что посмотреть онлайн на этой неделе
Что посмотреть онлайн на этой неделе Битва на Шельде (фильм) 20 октября Netflix В битве на Шельде – одном из решающих сражений Второй мировой – трагически сплетаются судьбы
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Балтийская шпионская драма, фильм-ужасов про маньяка в маске, семейная драма и биографическая драма о
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.