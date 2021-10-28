Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
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На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм для всей семьи, фильм ужасов и документальный фильм о модном доме Кардена.

Неисправимый Рон / Ron’s Gone Wrong (2021) 7+

(мультфильм)

Стеснительный Барни получает в подарок робота. Тот должен помочь своему хозяину сделать публикации в соцсетях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе все. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам…

Оленьи рога / Antlers (2021) 16+

(ужасы)

В маленьком американском городке учительница узнает, что один из ее учеников скрывает страшную тайну о своей семье. Вместе со своими братом-шерифом она пытается разобраться в жуткой ситуации. В главных ролях Кери Рассел и Джесси Племонс.

Дом Пьера Кардена / House of Cardin (2019) 13+

(документальный)

Имя Пьера Кардена давно стало брендом и известно миллионам людей во всем мире. Создателям фильма «Дом Кардена» великий маэстро предоставил эксклюзивный доступ к своим личных архивам и внутренней кухне своей империи, а также дал беспрецедентное интервью.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)

Гинтарас Зукас 2021-10-28

На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм для всей семьи, фильм ужасов и документальный фильм о модном доме Кардена. Неисправимый Рон / Ron’s Gone Wrong (2021) 7+

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
Что посмотреть

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На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Джокер / Joker (2019) Неожиданный фильм-комикс, который больше похож на драму, чем на какой-то из супергеройских

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
Что посмотреть

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Что посмотреть онлайн на этой неделе Битва на Шельде (фильм) 20 октября Netflix В битве на Шельде – одном из решающих сражений Второй мировой – трагически сплетаются судьбы

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)

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На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Балтийская шпионская драма, фильм-ужасов про маньяка в маске, семейная драма и биографическая драма о

Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
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