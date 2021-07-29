На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Летний приключенческий блокбастер, боевик и литовская комедия.
Круиз по джунглям / Jungle Cruise (2021) 13+
(приключения)
Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами. Там её ждут приключения, ловушки, погони и даже встречи со сверхъестественным. В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант и Джек Уайтхолл.
Красотка на взводе / Jolt (2021) 16+
(боевик)
Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьёт её током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы. В главной роли: Кейт Бекинсейл.
Ночная рыбалка / Naktinė žvejyba (2021) 13+
(комедия)
Два соседа, Юстас и Повилас, отправляются на рыбалку. Там они говорят о “делах” и женщинах. Их разговор приводит к тому, что теперь один из них должен убить другого. В главных ролях Леонардас Победоносцевас и Марюс Репшис.
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 30 июля)
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Sony Pictures выпустила еще один трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Изначально ленту планировали выпустить в прошлом году. Однако из-за пандемии ее
Премьера нового сезона сериала «Декстер» состоится 7 ноября
Майкл Си Холл, исполнитель роли «справедливого маньяка» Декстера Моргана в одноименном сериале Dexter («Декстер»), объявил дату премьеры нового сезона — 7 ноября 2021 года.
Топ-6 фильмов 2006-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы 2006-го года. Престиж / The Prestige (2006) Интригующая и завораживающая история двух фокусников-иллюзионистов, которые на рубеже XIX и XX веков
HBO Max будет бесплатно показывать эпизоды сериалов в Snapchat
Стриминг-сервис HBO Max позволит пользователям Snapchat совместно смотреть премьерные серии своих сериалов. Пока бесплатный просмотр первых эпизодов доступен только жителям
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 23 июля)
Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.
Топ-6 фильмов 2005-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы и мультфильм 2005-го. Город Грехов / Sin City (2005) Кинокомикс года, снятый Робертом Родригесом и автором комикса Фрэнком Миллером (к