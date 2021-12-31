Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 31 декабря)

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем. Обратите внимание, что будут сеансы и на русском языке.