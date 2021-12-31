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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 31 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 31 декабря)
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На этой неделе выходят четыре премьеры: литовская комедия, приключенческое кино о Первой мировой войне, французский эротический фильм и мультфильм для всей семьи.

Айнбо: Сердце Амазонии / AINBO: Spirit of the Amazon (2021)

(мультфильм, приключения)

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем. Обратите внимание, что будут сеансы и на русском языке.

Мужчина за деньги / Vyras už pinigus (2021) 13+

(романтическая комедия)

Налоговый инспектор мечтает подняться по карьерной лестнице, и ей попадается “дело”, которое может помочь. Но симпатичный и харизматичный жиголо – меняет её жизненные планы. В главных ролях Юстинас Янкявичус и Сандра Даукшайте-Петрулене.

King’s Man: Начало / The King’s Man (2021)

(боевик, приключения)

Самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который при помощи своего сына, соратников и личного стиля готов принять вызов и остановить злодеев. В главных ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу.

Париж, 13-й округ / Les Olympiades, Paris 13e (2021) 16+

(комедия, мелодрама)

Эмили встречает Камиля, которого привлекает Нора, увлекшаяся Эмбер. Вся эта четверка — друзья, иногда любовники, а часто и то, и другое.

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