Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 4 марта) – новый Бэтмен, мультфильм о семье морских котиков, польская романтическая комедия и документальный фильм об украинской семье, живущей на Донбассе

Бэтмен (2022) 13+
(комикс, боевик, драма, детектив)
Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Бэтмена в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. В главных ролях: Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие.
Любовь близко (2022)
(комедия, мелодрама)
Наталья и Адам знакомы с детства. Они никогда не были парой, но всегда были вместе. Они соседи живущие в соседних квартирах. Наталья мечтает найти мужчину. А Адаму после развода нужны сильные эмоции, он мечтает отправиться в Амазонку.
Команда котиков (2021) 0+
(мультфильм, комедия)
Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев.
Земля голубая как апельсин (2020) 7+
(документальный, военный)
Документальный фильм о семье, которая живёт в так называемой «красной зоне» Донбасса, где уже шестой год продолжаются военные действия. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная.