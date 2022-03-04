Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 4 марта) – новый Бэтмен, мультфильм о семье морских котиков, польская романтическая комедия и документальный фильм об украинской семье, живущей на Донбассе

Наталья и Адам знакомы с детства. Они никогда не были парой, но всегда были вместе. Они соседи живущие в соседних квартирах. Наталья мечтает найти мужчину. А Адаму после развода нужны сильные эмоции, он мечтает отправиться в Амазонку.