Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 4 марта) – новый Бэтмен, мультфильм о семье морских котиков, польская романтическая комедия и документальный фильм об украинской семье, живущей на Донбассе

Автор Гинтарас Зукас

Бэтмен (2022) 13+

(комикс, боевик, драма, детектив)

Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Бэтмена в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. В главных ролях: Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие.

Любовь близко (2022)

(комедия, мелодрама)

Наталья и Адам знакомы с детства. Они никогда не были парой, но всегда были вместе. Они соседи живущие в соседних квартирах. Наталья мечтает найти мужчину. А Адаму после развода нужны сильные эмоции, он мечтает отправиться в Амазонку.

Команда котиков (2021) 0+

(мультфильм, комедия)

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев.

Земля голубая как апельсин (2020) 7+

(документальный, военный)

Документальный фильм о семье, которая живёт в так называемой «красной зоне» Донбасса, где уже шестой год продолжаются военные действия. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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