Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Новая глава киновселенной Marvel. Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые. В главных ролях Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.