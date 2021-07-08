Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят две премьерные ленты. Мультфильм и кинокомикс от Marvel. Коротко о каждом из них.
Ко-ко-ко! / La Gallina Turuleca (2019) 0+
(мультфильм)
Испанский мультфильм рассказывает об удивительных приключениях необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка. Мультфильм для самых маленьких.
Чёрная Вдова / Black Widow (2021) 13+
(комикс, боевик)
Новая глава киновселенной Marvel. Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые. В главных ролях Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Самые интересные премьеры Netflix в июне
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и
Топ-6 фильмов с летним настроением
Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион
Фильмы о средневековье
29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.