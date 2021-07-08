Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Автор Gintaras Zukas 485
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят две премьерные ленты. Мультфильм и кинокомикс от Marvel. Коротко о каждом из них.

Ко-ко-ко! / La Gallina Turuleca (2019) 0+

(мультфильм)

Испанский мультфильм рассказывает об удивительных приключениях необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка. Мультфильм для самых маленьких.

Чёрная Вдова / Black Widow (2021) 13+

(комикс, боевик)

Новая глава киновселенной Marvel. Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые. В главных ролях Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

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