Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Правительство: Власть и слава (сериал, 1 сезон)
(драма) с 3 июня
Продолжение датского сериала “Правительство” выходившего в период с 2010 по 2013 года. Действие нового сериала происходит спустя 12 лет, после того как Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Её партия формирует Правительство, а сама Биргитте стала Премьер-министром.
Пацаны (сериал, 3 сезон)
(фантастика, боевик, криминал) с 3 июня
Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».
Клуб зелёных матерей (сериал, 1 сезон)
Перехват (фильм)
Идеальная мать (сериал, 1 сезон)
(драма, триллер) с 3 июня
Элен Берг звонит дочь Аня, которую допрашивает полициия по подозрению в убийстве. Убеждённая в невиновности дочери, Элен мчится в Париж, где проводит собственное расследование. И постепенно её уверенность начинает колебаться. Так уж ли хорошо она знает свою дочь?