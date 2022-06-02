Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Продолжение датского сериала “Правительство” выходившего в период с 2010 по 2013 года. Действие нового сериала происходит спустя 12 лет, после того как Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Её партия формирует Правительство, а сама Биргитте стала Премьер-министром.