Что посмотреть

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Правительство: Власть и слава (сериал, 1 сезон)

(драма) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Продолжение датского сериала “Правительство” выходившего в период с 2010 по 2013 года. Действие нового сериала происходит спустя 12 лет, после того как Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Её партия формирует Правительство, а сама Биргитте стала Премьер-министром.

Пацаны (сериал, 3 сезон)

(фантастика, боевик, криминал) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Клуб зелёных матерей (сериал, 1 сезон)

(драма) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Пять матерей, чьи дети ходят в элитную начальную школу, держат врагов близко, а друг друга — еще ближе. А тем временем зависть и секреты разрушают их запутанные жизни.

Перехват (фильм)

(боевик) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Капитану армии Джей Джей Коллинз понадобится весь ее многолетний опыт тактической подготовки и военный опыт, чтобы предотвратить скоординированную атаку на удаленную станцию перехвата ракет, которой она командует.

В ритме жизни (сериал, 2 сезон)

(комедия, драма) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

 

Калифорния, 80-е годы. Шейла Рубин — тихая, утомленная домохозяйка, которая борется со своими внутренними демонами. Но внезапное увлечение аэробикой кардинально меняет ее жизнь и приводит к успеху.

Идеальная мать (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер) с 3 июня

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Элен Берг звонит дочь Аня, которую допрашивает полициия по подозрению в убийстве. Убеждённая в невиновности дочери, Элен мчится в Париж, где проводит собственное расследование. И постепенно её уверенность начинает колебаться. Так уж ли хорошо она знает свою дочь?

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