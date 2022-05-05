Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Зоа и четыре молодых, привлекательных парня и девушки приглашаются на самую эксклюзивную вечеринку в истории, установленную на секретном острове. То, что начинается как захватывающее приключение, скоро превратится в путешествие их жизни. Но рай на самом деле не такой, каким кажется…