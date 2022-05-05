Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Затаив дыхание: Погружение под лёд (фильм)
Три метра над небом (сериал, 3 сезон)
Пентаверат (мини-сериал)
Кларк (сериал, 1 сезон)
Тегеран (сериал, 2 сезон)
(боевик, криминал, драма, триллер) с 6 мая
Тамар, агент израильской разведки «Моссад», проникает в Тегеран под прикрытием, чтобы помочь уничтожить ядерный реактор. Когда миссия проваливается, Тамар вынуждена планировать новую операцию, которая ставит под угрозу жизни ее близких.
Шутки в сторону 2 (фильм)
(детектив, комедия) с 6 мая
Усман Диаките и Франсуа Мари — два капитана с очень разными стилями, опытом и карьерой. Эти двое снова воссоединяются для нового расследования, которое проходит по всей Франции. То, что казалось простой сделкой с наркотиками, оказывается масштабным уголовным делом, окутанным опасностью и неожиданной комедией. В главных ролях Лоран Лафитт и Омар Си.
Добро пожаловать в Эдем (сериал, 1 сезон)
(драма, триллер) с 6 мая
Зоа и четыре молодых, привлекательных парня и девушки приглашаются на самую эксклюзивную вечеринку в истории, установленную на секретном острове. То, что начинается как захватывающее приключение, скоро превратится в путешествие их жизни. Но рай на самом деле не такой, каким кажется…