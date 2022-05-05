Что посмотреть

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Затаив дыхание: Погружение под лёд (фильм)

(документальный) с 3 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

В этом документальном фильме с фридайвером Йоханной Нордблад вы проследите за ее попыткой побить рекорд по дальности подледного плавания на одном дыхании.

Три метра над небом (сериал, 3 сезон)

(драма, мелодрама) с 4 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Летом на Адриатическом побережье Италии между юношей и девушкой из разных слоев общества зарождаются настоящие чувства. На основе серии книг Федерико Моччиа.

Пентаверат (мини-сериал)

(комедия) с 5 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Что если во все мировые события со времен Великой чумы замешано тайное общество, работающее во имя высшего блага? В главной роли Майк Майерс.

Кларк (сериал, 1 сезон)

(криминал, боевик, триллер) с 5 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Невероятная история самого знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, чьи печально известные преступления породили термин «стокгольмский синдром». 

Детки не в клетке (сериал, 1 сезон)

(документальный) с 5 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Понаблюдайте за приключениями львят, слонят, пингвинят, панголинов и других малышей, которые познают радости и сложности жизни в дикой природе. 

Звук волшебства (сериал, 1 сезон)

(драма, фэнтези) с 6 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Юн А-и очень хорошо учится и хочет поскорее вырасти, чтобы устроиться на нормальную работу. Однажды она встречает в заброшенном парке развлечений загадочного фокусника, который даёт представления для верящих в магию. 

Тегеран (сериал, 2 сезон)

(боевик, криминал, драма, триллер) с 6 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Тамар, агент израильской разведки «Моссад», проникает в Тегеран под прикрытием, чтобы помочь уничтожить ядерный реактор. Когда миссия проваливается, Тамар вынуждена планировать новую операцию, которая ставит под угрозу жизни ее близких.

Дикарки (сериал, 2 сезон)

(приключения, драма, детектив) с 6 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Группа девочек-подростков невольно становится объектами сложного социального эксперимента после отправки на отдаленный остров.

Шутки в сторону 2 (фильм)

(детектив, комедия) с 6 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Усман Диаките и Франсуа Мари — два капитана с очень разными стилями, опытом и карьерой. Эти двое снова воссоединяются для нового расследования, которое проходит по всей Франции. То, что казалось простой сделкой с наркотиками, оказывается масштабным уголовным делом, окутанным опасностью и неожиданной комедией. В главных ролях Лоран Лафитт и Омар Си.

Добро пожаловать в Эдем (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер) с 6 мая

Невероятная история знаменитого шведского гангстера Кларка Олофссона, сериал о самой эксклюзивной вечеринке в истории и другие премьеры в сети

Зоа и четыре молодых, привлекательных парня и девушки приглашаются на самую эксклюзивную вечеринку в истории, установленную на секретном острове. То, что начинается как захватывающее приключение, скоро превратится в путешествие их жизни. Но рай на самом деле не такой, каким кажется…

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