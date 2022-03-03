Что посмотреть

Реальные истории о самых кошмарных соседях, анимационный спин-офф сериала «Пацаны» и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Кошмарный квартирант (сериал, 1 сезон)

(документальный) с 1 марта

NETFLIX

Сериал расскажет 4 реальные истории о самых кошмарных соседях по квартире. Они входили в доверие к ничего не подозревающим соседям, а после становились жестокими мошенниками и хладнокровными убийцами.

Борьба со льдом (фильм)

(приключения, драма, история) с 2 марта

NETFLIX

1909 г. двух исследователей, участников Датской экспедиции, бросают в покрытой льдом Гренландии, и теперь они вынуждены бороться за жизнь. Играет Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Хейда Рид.

Пираты: Последнее королевское сокровище (фильм)

(приключения, комедия, боевик) с 2 марта

NETFLIX

В эпоху Чосон команда отважных пиратов и разбойников бороздит бурные воды, решает загадки и соперничает с грозными противниками в поисках затерянного королевского золота.

Хи-мэн и Властелины вселенной (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, фантастика, приключения) с 3 марта

NETFLIX

Могучий юноша Адам и его доблестная команда аутсайдеров обнаруживают легендарную Силу Грэйскалла, и теперь их миссия — защитить Этернию от зловещего Скелетора.

Выживание в раю: история одной семьи (фильм)

(документальный) с 3 марта

NETFLIX

Обитатели пустыни Калахари всех видов собираются в прайды, стаи или стада: только семья поможет выжить в сезон засухи.

Многоэтажка (фильм)

(триллер, драма) с 3 марта

START

Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается…

Власть (сериал, 1 сезон)

(триллер) с 3 марта

OKKO

Девять девушек отправляются на съёмки клипа и бесследно пропадают. На связь с родственниками выходит мужчина, который требует выкуп. Однако, когда деньги собраны, похититель перестает выходить на связь. Так начинается опасная игра, где власть переходит из рук палачей в руки их жертв.

Пацаны: Осатанелые (сериал, 1 сезон)

(мультфильм) с 4 марта

Amazon Prime Video

Анимационный спин-офф сериала «Пацаны». Шоу будет состоять из восьми серий по 12-14 минут, причем у каждого эпизода будет свои индивидуальный стиль анимации.

Части неё (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер, детектив) с 4 марта

NETFLIX

Поход матери и дочери в торговый центр оборачивается смертельной опасностью – преступник выхватывает пистолет и целится в дочь. Совершенно неожиданно мать мастерски обезоруживает преступника и убивает его без колебаний. Кадры нападения становятся вирусными, и дочь вскоре выясняет, что у её матери не самое мирное и безоблачное прошлое.

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