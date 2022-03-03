Реальные истории о самых кошмарных соседях, анимационный спин-офф сериала «Пацаны» и другие премьеры в сети

Девять девушек отправляются на съёмки клипа и бесследно пропадают. На связь с родственниками выходит мужчина, который требует выкуп. Однако, когда деньги собраны, похититель перестает выходить на связь. Так начинается опасная игра, где власть переходит из рук палачей в руки их жертв.