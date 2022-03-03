Реальные истории о самых кошмарных соседях, анимационный спин-офф сериала «Пацаны» и другие премьеры в сети

Кошмарный квартирант (сериал, 1 сезон)
(документальный) с 1 марта
Сериал расскажет 4 реальные истории о самых кошмарных соседях по квартире. Они входили в доверие к ничего не подозревающим соседям, а после становились жестокими мошенниками и хладнокровными убийцами.
Борьба со льдом (фильм)
(приключения, драма, история) с 2 марта
1909 г. двух исследователей, участников Датской экспедиции, бросают в покрытой льдом Гренландии, и теперь они вынуждены бороться за жизнь. Играет Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Хейда Рид.
Пираты: Последнее королевское сокровище (фильм)
(приключения, комедия, боевик) с 2 марта
В эпоху Чосон команда отважных пиратов и разбойников бороздит бурные воды, решает загадки и соперничает с грозными противниками в поисках затерянного королевского золота.
Хи-мэн и Властелины вселенной (сериал, 2 сезон)
(мультфильм, фантастика, приключения) с 3 марта
Могучий юноша Адам и его доблестная команда аутсайдеров обнаруживают легендарную Силу Грэйскалла, и теперь их миссия — защитить Этернию от зловещего Скелетора.
Выживание в раю: история одной семьи (фильм)
(документальный) с 3 марта
Обитатели пустыни Калахари всех видов собираются в прайды, стаи или стада: только семья поможет выжить в сезон засухи.
Многоэтажка (фильм)
(триллер, драма) с 3 марта
Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается…
Власть (сериал, 1 сезон)
Девять девушек отправляются на съёмки клипа и бесследно пропадают. На связь с родственниками выходит мужчина, который требует выкуп. Однако, когда деньги собраны, похититель перестает выходить на связь. Так начинается опасная игра, где власть переходит из рук палачей в руки их жертв.
Пацаны: Осатанелые (сериал, 1 сезон)
(мультфильм) с 4 марта
Amazon Prime Video
Анимационный спин-офф сериала «Пацаны». Шоу будет состоять из восьми серий по 12-14 минут, причем у каждого эпизода будет свои индивидуальный стиль анимации.
Части неё (сериал, 1 сезон)
(драма, триллер, детектив) с 4 марта
Поход матери и дочери в торговый центр оборачивается смертельной опасностью – преступник выхватывает пистолет и целится в дочь. Совершенно неожиданно мать мастерски обезоруживает преступника и убивает его без колебаний. Кадры нападения становятся вирусными, и дочь вскоре выясняет, что у её матери не самое мирное и безоблачное прошлое.