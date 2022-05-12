Что посмотреть

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Король побега (фильм)

(комедия, криминал) с 11 мая

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Встретив девушку, преступник, которого любят в народе и зовут «Королем побега», хочет начать всё заново. Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского.

Наш отец (фильм)

(документальный, криминал) с 11 мая

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Фильм расскажет о женщине, которая решает сделать домашний днк-тест в надежде найти сводных братьев или сестёр. Вскоре она выясняет, что у неё есть множество близких родственников. Она начинает разбираться в собственной родословной и выясняет, что Доктор Клайн, известный репродуктор и специалист по ЭКО, тайно стал отцом десятков детей своих пациентов.

Выпускной класс (фильм)

(комедия) с 13 мая

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

37-летняя женщина приходит в себя после двадцати лет, проведенных в коме, и возвращается в среднюю школу, где когда-то была популярной чирлидершей. В главной роли Ребел Уилсон.

Линкольн для адвоката (сериал)

(драма, детектив, триллер) с 13 мая

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Микки Холлер, успешный адвокат из Лос-Анджелеса, оказавшийся вне игры после аварии, берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в строй и за руль фирменного «Линкольна».

Змей в Эссексе (мини-сериал)

(драма) с 13 мая

Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

История недавно овдовевшей Коры, которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе, заинтригованная местным суеверием, что в данной местности вновь появилось мифическое существо, известное как Змея Эссекса. В главных ролях: Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс.

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