Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Фильм расскажет о женщине, которая решает сделать домашний днк-тест в надежде найти сводных братьев или сестёр. Вскоре она выясняет, что у неё есть множество близких родственников. Она начинает разбираться в собственной родословной и выясняет, что Доктор Клайн, известный репродуктор и специалист по ЭКО, тайно стал отцом десятков детей своих пациентов.