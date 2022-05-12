Польская комедия на основе истории жизни Здислава Наймродского, фильм о женщине, которая провела 20 лет в коме и другие премьеры в сети

Король побега (фильм)
Наш отец (фильм)
(документальный, криминал) с 11 мая
Фильм расскажет о женщине, которая решает сделать домашний днк-тест в надежде найти сводных братьев или сестёр. Вскоре она выясняет, что у неё есть множество близких родственников. Она начинает разбираться в собственной родословной и выясняет, что Доктор Клайн, известный репродуктор и специалист по ЭКО, тайно стал отцом десятков детей своих пациентов.
Выпускной класс (фильм)
Линкольн для адвоката (сериал)
Змей в Эссексе (мини-сериал)
(драма) с 13 мая
История недавно овдовевшей Коры, которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе, заинтригованная местным суеверием, что в данной местности вновь появилось мифическое существо, известное как Змея Эссекса. В главных ролях: Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс.