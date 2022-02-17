Документальный сериал о карьере Канье Уэста, Японская драма и другие премьеры в сети

Валерия – сирота и продает одежду на рынке. Она принимает ислам и готовится выйти замуж за брата своего начальника. На свадьбе случается несчастье – находят изуродованный труп, а все подозрения падают на невесту. В ее невиновность верят только адвокат и следователь, но лишь до того момента, пока не выясняется, что Валерия – не та, за кого себя выдает.