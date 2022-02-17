Что посмотреть

Документальный сериал о карьере Канье Уэста, Японская драма и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
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Орел и решка. Кино (фильм)

(комедия) с 14 февраля

КИНОПОИСК

Программа «Орел и решка» находится на грани закрытия. Ведущие, режиссеры, операторы покинули проект, а те, кто остался, находятся не в лучшей форме. Чтобы избежать краха, продюсеру программы придется пойти на отчаянный шаг: устроить съемки программы в одной из самых закрытых стран мира. В главных ролях: Александра Бортич, Александр Молочников, Екатерина Варнава, Александр Гудков.

Словно золотые рыбки (сериал, 1 сезон)

(драма) c 14 февраля

NETFLIX

Японская драма, снятая по одноименной манге Рё Куросавы. Сакура живет с мужем-абьюзером, от которого не может уйти. Однажды девушка встречает обаятельного молодого мужчину и решается на измену.

jeen-yuhs: Трилогия Канье (мини-сериал)

(документальный, музыка) c 16 февраля

NETFLIX

Документальный сериал о карьере Канье Уэста, который снимался более двух десятилетий.

Технарь (сериал, 1 сезон)

(триллер, драма, боевик) с 16 февраля

KION

Идеальная жизнь успешного программиста Одинцова рушится, после того как его жену похищают. Чтобы спасти ее, молодой человек должен выполнять приказы похитителя. Главные роли исполнили Владимир Жеребцов, Виктор Добронравов.

Молодой Валландер: Тень убийцы (сериал, 2 сезон)

(детектив) c 17 февраля

NETFLIX

Продолжение детективного сериала о молодом полицейском Курте Валландере. Часть сериала снималась в Литве.

Кулаки возмездия (фильм)

(драма) с 17 февраля

PREMIER

Валерия – сирота и продает одежду на рынке. Она принимает ислам и готовится выйти замуж за брата своего начальника. На свадьбе случается несчастье – находят изуродованный труп, а все подозрения падают на невесту. В ее невиновность верят только адвокат и следователь, но лишь до того момента, пока не выясняется, что Валерия – не та, за кого себя выдает.

Последний богатырь: Посланник тьмы (фильм)

(фэнтези, приключения) c 18 февраля

START

Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, но невесту похищают, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором всё не так, как они привыкли.

Разделение (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер) c 18 февраля

Apple TV+

Сериал Бена Стиллера рассказывает о Марке, который является главой отдела, в котором рабочие воспоминания сотрудников хирургическим путем отделены от личной жизни. С появлением вне работы загадочного коллеги начинаются поиски правды о том, что происходит в офисе.

Космические силы (сериал, 2 сезон)

(комедия) c 18 февраля

NETFLIX

Генерал с четырьмя звездочками на погонах неохотно работает вместе с эксцентричным ученым, чтобы подготовить новую военную организацию США — Космические войска. В главных ролях Стив Карелл и Джон Малкович. В первом сезоне снимался и Алексей Воробьев.

Техасская резня бензопилой (фильм)

(ужасы) c 18 февраля

NETFLIX

Инфлюенсеры, занятые восстановлением техасского города-призрака, встречают там Кожаное лицо — ужасного маньяка, который носит маску из человеческой кожи.

Шоу Чашека! (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, приключения) c 18 февраля

NETFLIX

Основанный на популярной видеоигре мультсериал о злоключениях импульсивного Капхэда и его послушного брата Магмэна.

Удивительная миссис Мейзел (сериал, 4 сезон)

(комедия, драма) с 18 февраля

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Действие нового сезона драмеди происходит в 1960 году. Стендап-комику Мидж Мейзел надоело выступать на разогреве у комиков-мужчин, и она просит своего менеджера Сюзи сделать ее хедлайнером больших концертов.

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