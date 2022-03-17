Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Сериал основан на одноименном подкасте о взлетах и падениях американской компании WeWork, работающей в сфере недвижимости. Основатель и бывший генеральный директор WeWork Адам Нейман считал, что его компания изменит мир, и заставил нескольких крупных инвесторов поверить в это. Однако реальное положение дел в компании сильно отличалось от того, что было на словах. В главных ролях: Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.