Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Исправление и наказание (сериал, 1 сезон)
(драма, комедия) с 14 марта
Алена Неверова работает заместителем начальника по воспитательной работе в колонии-поселении. Неожиданно к Алене приезжают родственники по отцу-олигарху, погибшему нелепой смертью. Все его деньги выведены на заграничный счет, и родственники уверены, что электронный ключ от него хранится у Неверовой.
Веган в бегах: слава и мошенничество (мини-сериал)
Руби, собака-спасатель (фильм)
Чикатило (сериал, 2 сезон)
(детектив, драма, криминал) с 17 марта
Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель», превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В роли маньяка Чикатило – Дмитрий Нагиев.
Внезапная удача (фильм)
(драма, триллер) с 18 марта
Мужчина проникает в пустой загородный дом ИТ-миллиардера, но вынужден импровизировать: внезапно на пороге объявляется сам заносчивый магнат с женой. В главных ролях: Джесси Племонс, Лили Коллинз и Джейсон Сигел.
Отдел кадров (сериал, 1 сезон)
(мультфильм, комедия, мелодрама) с 18 марта
Этот спин-офф сериала «Большой рот» представляет зрителям разных существ – Гормон-монстров, Колдунов-стыдунов и других — обитающих в человеческом теле и помогающих людям.
Чёрный краб (фильм)
В постапокалиптическом мире изменение климата создало бесконечную зиму, а жестокая гражданская война угрожает цивилизации. Сюжет повествует о шести солдатах, которые отправляются на опасную миссию через замёрзшее море, чтобы перевезти пакет, который мог бы наконец положить конец войне. В одной из ролей: Нуми Рапас.
Краковские монстры (сериал, 1 сезон)
Не сработало (сериал, 1 сезон)
(драма) с 18 марта
Сериал основан на одноименном подкасте о взлетах и падениях американской компании WeWork, работающей в сфере недвижимости. Основатель и бывший генеральный директор WeWork Адам Нейман считал, что его компания изменит мир, и заставил нескольких крупных инвесторов поверить в это. Однако реальное положение дел в компании сильно отличалось от того, что было на словах. В главных ролях: Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.
Обоюдное согласие (сериал, 1 сезон)
(драма, триллер) с 18 марта
Молодая учительница Анна Федорова обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Сериал Валерии Гай Германики.