Что посмотреть

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Исправление и наказание (сериал, 1 сезон)

(драма, комедия) с 14 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Алена Неверова работает заместителем начальника по воспитательной работе в колонии-поселении. Неожиданно к Алене приезжают родственники по отцу-олигарху, погибшему нелепой смертью. Все его деньги выведены на заграничный счет, и родственники уверены, что электронный ключ от него хранится у Неверовой.

Веган в бегах: слава и мошенничество (мини-сериал)

(документальный, криминальный) с 16 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Владелица популярного веганского ресторана выходит замуж за таинственного человека, который обещает сделать ее пса бессмертным. Вскоре ее жизнь идет под откос.

Руби, собака-спасатель (фильм)

(драма, семейный) с 17 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Полицейский, мечтающий служить в элитном подразделении К-9, заводит друга-аутсайдера — умного, но непослушного щенка из приюта по кличке Руби. На основе реальных событий. 

Чикатило (сериал, 2 сезон)

(детектив, драма, криминал) с 17 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель», превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В роли маньяка Чикатило – Дмитрий Нагиев.

Внезапная удача (фильм)

(драма, триллер) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Мужчина проникает в пустой загородный дом ИТ-миллиардера, но вынужден импровизировать: внезапно на пороге объявляется сам заносчивый магнат с женой. В главных ролях: Джесси Племонс, Лили Коллинз и Джейсон Сигел.

Отдел кадров (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, комедия, мелодрама) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Этот спин-офф сериала «Большой рот» представляет зрителям разных существ – Гормон-монстров, Колдунов-стыдунов и других — обитающих в человеческом теле и помогающих людям. 

Чёрный краб (фильм)

(фантастика, приключения) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

В постапокалиптическом мире изменение климата создало бесконечную зиму, а жестокая гражданская война угрожает цивилизации. Сюжет повествует о шести солдатах, которые отправляются на опасную миссию через замёрзшее море, чтобы перевезти пакет, который мог бы наконец положить конец войне. В одной из ролей: Нуми Рапас.

Краковские монстры (сериал, 1 сезон)

(ужасы, фэнтези, триллер, драма) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Терзаемая прошлым молодая женщина присоединяется к загадочному профессору и его одаренным студентам, которые исследуют паранормальные явления и борются с демонами.

Не сработало (сериал, 1 сезон)

(драма) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Сериал основан на одноименном подкасте о взлетах и падениях американской компании WeWork, работающей в сфере недвижимости. Основатель и бывший генеральный директор WeWork Адам Нейман считал, что его компания изменит мир, и заставил нескольких крупных инвесторов поверить в это. Однако реальное положение дел в компании сильно отличалось от того, что было на словах. В главных ролях: Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.

Обоюдное согласие (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер) с 18 марта

Психологическая драма Валерии Гай Германики, польский хоррор-сериал и другие премьеры в сети

Молодая учительница Анна Федорова обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Сериал Валерии Гай Германики.

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 11 марта) – мультфильм Pixar, фильм о принцессе Диане с Кристен Стюарт, а также документальный фильм о группе Skylė

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