Что посмотреть

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Автор Гинтарас Зукас

Вампир в саду (сериал, 1 сезон)

(аниме, фэнтези) с 16 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Главными героинями станут девушка Момо и королева вампиров Файн. Они связаны силами музыки. Первая хочет играть на скрипке и спокойно сосуществовать с вампирами, как это было раньше, а вторая — просто исследовать мир.

Кто убил Сару? (сериал, 3 сезон)

(криминал, драма, детектив) с 18 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Алекс жаждет мести и намерен любой ценой доказать, что на него повесили убийство сестры. Однако в процессе он узнает гораздо больше, чем просто имя настоящего убийцы. 

Наша идеальная семья (фильм)

(комедия) с 18 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Сперва Люсию шокирует разношерстное семейство девушки ее сына. Но она даже не подозревает, насколько поменяется благодаря этим людям ее чопорная благопристойная жизнь.

Идеальное сочетание (фильм)

(комедия, мелодрама) с 19 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Чтобы заполучить клиента, предприимчивая менеджер из Лос-Анджелеса устраивается работать на ферму в Австралии, где сближается с суровым и загадочным местным жителем. 

Босс-молокосос: Колыбель зовёт (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, комедия, приключения) с 19 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Повзрослевшего Теда Темплтона обвиняют в корпоративном преступлении. Тогда он снова превращается в Босса-молокососа и выдает себя за одного из детей своего брата Тима.

Любовь, смерть и роботы (сериал, 3 часть)

(мультфильм, фантастика) с 20 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Это анимационная антология. Все короткометражные мультфильмы выполнены в разных стилях анимации и жанрах — от комедии до хоррора. Каждая серия затрагивает различные тематики — от расизма и свободы воли до войны и человеческой природы. 

Мой следующий гость в представлении не нуждается (4 сезон)

(интервью, документальный) с 20 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Легенда телевидения Дэвид Леттерман берет большие интервью у известнейших людей. 

Тогда и сейчас (сериал, 1 сезон)

(триллер, драма, детектив) с 20 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

В ночь перед выпуском из университета шестеро лучших друзей решают грандиозно отметить это событие. Но праздник заканчивается фатально. Спустя почти двадцать лет выжившие вынуждены снова встретиться после угрозы неизвестного шантажиста раскрыть правду о той роковой ночи. 

Ночное небо (сериал, 1 сезон)

(фантастика, фэнтези, приключения) с 20 мая

Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

История семейной пары, обнаружившей много лет назад у себя на заднем дворе подземный бункер, второй выход из которого ведет на странную, безлюдную планету. Все эти годы они хранят эту тайну, пока в их размеренную жизнь не вторгается загадочный молодой человек. В главной роли Дж.К. Симмонс.

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