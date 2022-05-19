Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

Вампир в саду (сериал, 1 сезон)
Кто убил Сару? (сериал, 3 сезон)
Наша идеальная семья (фильм)
Идеальное сочетание (фильм)
Любовь, смерть и роботы (сериал, 3 часть)
(мультфильм, фантастика) с 20 мая
Это анимационная антология. Все короткометражные мультфильмы выполнены в разных стилях анимации и жанрах — от комедии до хоррора. Каждая серия затрагивает различные тематики — от расизма и свободы воли до войны и человеческой природы.
Тогда и сейчас (сериал, 1 сезон)
(триллер, драма, детектив) с 20 мая
В ночь перед выпуском из университета шестеро лучших друзей решают грандиозно отметить это событие. Но праздник заканчивается фатально. Спустя почти двадцать лет выжившие вынуждены снова встретиться после угрозы неизвестного шантажиста раскрыть правду о той роковой ночи.
Ночное небо (сериал, 1 сезон)
(фантастика, фэнтези, приключения) с 20 мая
История семейной пары, обнаружившей много лет назад у себя на заднем дворе подземный бункер, второй выход из которого ведет на странную, безлюдную планету. Все эти годы они хранят эту тайну, пока в их размеренную жизнь не вторгается загадочный молодой человек. В главной роли Дж.К. Симмонс.