Новая часть анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы», аниме от создателей «Атаки титанов» и другие новинки в онлайне

История семейной пары, обнаружившей много лет назад у себя на заднем дворе подземный бункер, второй выход из которого ведет на странную, безлюдную планету. Все эти годы они хранят эту тайну, пока в их размеренную жизнь не вторгается загадочный молодой человек. В главной роли Дж.К. Симмонс.