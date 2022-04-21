Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона (сериал, 2 сезон)
Подводная лодка Yakamoz S-245 (сериал, 1 сезон)
Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси (мини-сериал)
Жизни матрёшки (сериал, 2 сезон)
Меня зовут Мэджик Джонсон (сериал)
(документальный, баскетбол) с 22 апреля
Сериал посвященный Эрвину “Мэджику” Джонсону – одному из величайших баскетболистов в истории этого вида спорта. Помимо многочисленных побед, рекордов и призов Джонсон является основателем фонда собственного имени, целью которого являлась борьба с ВИЧ — сам спортсмен уже более 30 лет живёт с этим диагнозом.