Что посмотреть

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона (сериал, 2 сезон)

(аниме, фантастика, приключения) с 19 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

После нападения кайдзю на Австралию брат и сестра отправляются на поиски родителей на егере. Их ждут встречи с новыми существами, злодеями и случайными союзниками.

Подводная лодка Yakamoz S-245 (сериал, 1 сезон)

(фантастика, драма, детектив, триллер) с 20 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

На Землю обрушивается катастрофа. Морской биолог-исследователь борется за выживание вместе с экипажем подводной лодки, когда вдруг открывается заговор. 

Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси (мини-сериал)

(документальный, биография, криминал) с 20 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Он делил трапезу с самыми влиятельными. Он охотился на самых ранимых. Под улыбчивой маской скрывался ужасающий садизм серийного убийцы.

Жизни матрёшки (сериал, 2 сезон)

(фэнтези, драма, комедия) с 22 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Девушка по имени Надя попадает в таинственную временную петлю, которая заставляет её проживать одну и ту же вечеринку в Нью-Йорке в честь ее 36-летия, после чего умирать… Снова и снова. 

Прогулки вдвоем (фильм)

(драма, мелодрама) с 22 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Летом перед колледжем прилежная ученица Оден встречает загадочного парня Илая, и во время ночных прогулок он помогает ей окунуться в беззаботную подростковую жизнь. 

Мертвая хватка (сериал)

(триллер, драма, криминал) с 22 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Когда молодой человек пропадает без вести вскоре после смерти друга, постепенно выясняется, что богатый пригород Варшавы пронизан тайнами и ложью. 

Меня зовут Мэджик Джонсон (сериал)

(документальный, баскетбол) с 22 апреля

Сериал, посвященный одному из величайших баскетболистов, постапокалиптическое шоу о группе людей на подводной лодке и другие премьеры в сети

Сериал посвященный Эрвину “Мэджику” Джонсону – одному из величайших баскетболистов в истории этого вида спорта. Помимо многочисленных побед, рекордов и призов Джонсон является основателем фонда собственного имени, целью которого являлась борьба с ВИЧ — сам спортсмен уже более 30 лет живёт с этим диагнозом.

Понравилась подборка?
Ответить
Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Крис Хемсворт отправляется на Олимп в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Крис Хемсворт отправляется на Олимп в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес анонсировала документальный фильм о своей жизни

Дженнифер Лопес анонсировала документальный фильм о своей жизни

Автор Эвелина Никанорова
Фонда и Томлин переживают новые приключения в финале «Грейс и Фрэнки»

Фонда и Томлин переживают новые приключения в финале «Грейс и Фрэнки»

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айлиш и Finneas снимутся в «Симпсонах»

Билли Айлиш и Finneas снимутся в «Симпсонах»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) &#8211; продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) – продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас
Пенелопа Крус издевается над Антонио Бандерасом в трейлере фильма «Главная роль»

Пенелопа Крус издевается над Антонио Бандерасом в трейлере фильма «Главная роль»

Автор Эвелина Никанорова
Джессика помогает подруге, спит с ее мужем и убивает в трейлере «Кэнди»

Джессика помогает подруге, спит с ее мужем и убивает в трейлере «Кэнди»

Автор Эвелина Никанорова
8 феминистских историй с легким жанром «черной комедии», сериал в документальном стиле о буднях в женской тюрьме и другие премьеры в сети

8 феминистских историй с легким жанром «черной комедии», сериал в документальном стиле о буднях в женской тюрьме и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Автор Эвелина Никанорова